BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat den verstorbenen früheren französischen Präsidenten Valéry Giscard d`Estaing als "großen Europäer" gewürdigt. "Wir trauern um Valéry Giscard d`Estaing", schrieb Maas am Donnerstagvormittag beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Er hat der deutsch-französischen Freundschaft enorme Dienste erwiesen und sie entscheidend geprägt - auch durch seine besondere Freundschaft zu Helmut Schmidt."

Man werde ihn als "großen Franzosen und großen Europäer" vermissen, so der SPD-Politiker weiter. Giscard d`Estaing war am Mittwoch im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Er war von 1974 bis 1981 Staatspräsident von Frankreich.

Foto: über dts Nachrichtenagentur