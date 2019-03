Maas wünscht sich mehr Mut in Debatte um EU-Reform

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat in der Debatte über die EU-Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom Koalitionspartner mehr Mut gefordert.



"Frau Kramp-Karrenbauer hat sich als CDU-Vorsitzende dazu geäußert. Das muss sie nicht in der Regierung absprechen", sagte Maas im ARD-"Bericht aus Berlin" (Sonntag). "Dennoch, wir wünschen uns etwas mehr Mut bei dieser Debatte." Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte den Reformvorschlägen Emmanuel Macrons ein eigenes Konzept entgegengesetzt. Dessen Vorstoß für einen EU-weiten Mindestlohn erteilt sie darin eine Absage.

Maas betonte: "Dass etwa ein europäischer Mindestlohn ein großes Ziel ist, das hat die Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt und daran halten wir auch fest." Zumindest für die sozialdemokratische Seite der Regierung sei es auch ein Thema, "das wir sehr ernsthaft mit unseren Partnern und vor allen auch natürlich mit Frankreich vorantreiben wollen".

SPD-Chefin Andrea Nahles sagte bei "ZDF Berlin direkt" (Sonntag): "Die europapolitischen Vorschläge von Macron sind aus unserer Sicht begrüßenswert." Nicht alle davon seien neu, aber umso wichtiger sei es, dass Macron jetzt einen starken sozialen Akzent gesetzt habe. "Er fordert eine Grundsicherung in allen europäischen Ländern, er fordert einen Mindestlohn, von dem die Menschen auch leben können in allen europäischen Ländern. Beides ist leider noch nicht überall existent und deswegen ist dieser Aufschlag gut." Aber auch die Akzentsetzung in Richtung soziales Europa habe sie sehr gefreut.