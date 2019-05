Maas will Sanktionen gegen Maduro-Regierung 'ernsthaft überprüfen'

BOGOTÁ (dpa-AFX) - Nach der neuen Eskalation des Machtkampfs in Venezuela hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas für eine Prüfung neuer Sanktionen gegen den Führungskreis um Präsident Nicolás Maduro ausgesprochen.



"Das ist ein Thema, über das wir reden müssen in Europa mit unseren europäischen Partnern", sagte Maas am Mittwoch nach einem Gespräch mit venezolanischen Oppositionellen in Kolumbien. Der SPD-Politiker verwies darauf, dass die Opposition selbst einen solchen Schritt für sinnvoll halte. "Und deswegen müssen wir das ernsthaft überprüfen."

Dabei geht es um Reisebeschränkungen und die Einfrierung von Vermögen gegen Personen aus dem Umfeld Maduros. Die Opposition sieht in solchen Strafmaßnahmen seitens der EU einen wirksamen Schritt, weil viele Führungskräfte aus der Regierung Angehörige in Europa - vor allem in Spanien - hätten, hieß es.

Maas traf in Bogotá unter anderem den "Schatten-Außenminister" des von Deutschland unterstützten selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó, Julio Borges, der in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá lebt.

Guaidós Machtkampf mit Maduro war am Dienstag eskaliert, nachdem Guaidó mithilfe abtrünniger Soldaten den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo López befreit hatte. In der Hauptstadt Caracas kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen./mfi/DP/he