Maas verurteilt Putschversuch im Sudan

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat den jüngsten Putschversuch im Sudan verurteilt. "Dieser Umsturzversuch muss sofort beendet werden", sagte er am Montag. "Ich rufe alle, die im Sudan Verantwortung für die Sicherheit und die staatliche Ordnung tragen, auf, den friedlichen politischen Übergangsprozess in Sudan hin zu einer Demokratie fortzuführen."

Der Willen der Bevölkerung sei zu respektieren. "Die politisch Verantwortlichen müssen ihre Meinungsverschiedenheiten in einem friedlichen Dialog lösen." Dies seien sie den Menschen in Sudan, die für ein Ende der Diktatur und für demokratische Veränderungen gekämpft haben, schuldig, so Maas. Zuvor war er sudanesische Premierminister Abdalla Hamdok durch eine militärische Einheit unter Hausarrest gestellt worden. Weitere Regierungsmitglieder wurden festgenommen. Das Land kommt seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Umar al-Baschi im April 2019 nicht zur Ruhe. Zuletzt war bereits im September ein Putschversuch gescheitert.

Foto: über dts Nachrichtenagentur