Maas trifft Kollegen aus dem Iran und Saudi-Arabien

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt seines Besuchs bei den Vereinten Nationen in New York hat Bundesaußenminister Heiko Maas seine Kollegen aus dem Iran und Saudi-Arabien getroffen.



Der SPD-Politiker sprach am Dienstagabend (Ortszeit) zuerst mit dem saudischen Staatssekretär für Auswärtiges, Adel al-Dschubair, und dann mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif über die sich immer weiter zuspitzende Krise in der Golfregion. Am Mittwoch nimmt Maas an einem Treffen der Staaten teil, die das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe unterzeichnet haben. Einzelheiten zu den Gesprächen mit Al-Dschubair und Sarif wurden zunächst nicht bekannt.

Maas vertritt Deutschland in den nächsten drei Tagen bei der UN-Vollversammlung und wird am Freitag eine Rede bei der Generaldebatte halten. Erklärtes Hauptziel seiner Teilnahme ist es, die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Er hat dazu eine "Allianz der Multilateralisten" initiiert, die sich am Donnerstag erstmals in größerem Rahmen trifft.

Kurz nach Maas' Ankunft reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem zweitägigen Aufenthalt in New York ab. Sie hatte am Klimagipfel teilgenommen und unter anderen den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani getroffen. An den Iran-Gesprächen am Mittwoch nehmen neben Maas und Sarif die Außenminister Frankreichs, Großbritanniens, Chinas und Russlands teil.

Die USA waren im vergangenen Jahr aus dem Atomabkommen ausgestiegen und versuchen den Iran nun wieder mit Sanktionen unter Druck zu setzen. Zuletzt hatte sich die Krise am Golf wegen eines Drohnenangriffs auf Raffinerien in Saudi-Arabien dramatisch zugespitzt. Die USA und Israel, aber auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien machen den Iran dafür verantwortlich./mfi/DP/zb