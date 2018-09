Maas sieht Erdogan-Besuch als Chance

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Heiko Maas (SPD) sieht in dem bevorstehenden Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine Gelegenheit zur Verbesserung des Zusammenlebens von Türken und Deutschen in Deutschland. "Seit Jahrzehnten gehören Menschen aus der Türkei zu Deutschland. Sie sind Bürger dieses Landes, sie sind Nachbarn, Sportskameraden, Mitschüler, Kollegen, Freunde und Familie. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass politische Spannungen diese menschlichen Beziehungen nicht belasten", sagte Maas dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagsausgaben).

Dafür müsse man konstruktiv zusammenarbeiten und respektvoll miteinander umgehen. "Der Besuch von Staatspräsident Erdogan kann in dieser Hinsicht eine Chance sein, um politisch wieder zu einem besseren Verhältnis zu finden", so Maas. Erdogan trifft Donnerstagmittag zu seinem Staatsbesuch in Berlin ein. Das offizielle Programm beginnt am Freitag.

