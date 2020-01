Maas setzt im Iran-Konflikt auf Beteiligung Russlands - Teheran soll weiter aufklären

Saarbrücken (ots) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) setzt darauf, dassRussland bei der Lösung des Atom-Konflikts mit dem Iran eine aktive Rolleeinnimmt. Maas sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Montag): "Wir wollen, dassMoskau in den jetzt anstehenden Gesprächen hilft, Iran wieder zur Einhaltung derSpielregeln zu bewegen."Russland trage als Mitunterzeichner der Wiener Nuklearvereinbarung Verantwortungdafür, "dass dieses als Stabilitätsfaktor für die Region erhalten bleibt und hatsich auch am Wochenende klar zu der Vereinbarung bekannt". Auch in Syrien könneRussland seinen Einfluss nutzen, "um ein regionales Ausgreifen der Spannungen zuverhindern".Maas betonte weiter, der Iran müsse die Umstände des Abschusses einesukrainischen Passagierflugzeugs weiter aufklären. "Nun muss Teheran mit denStaaten, die Opfer zu beklagen haben, besprechen, welche Lösungen man für dieweitere Aufarbeitung dieser Tragödie findet." Auch wenn ein direktermilitärischer Zusammenstoß für den Moment abgewendet sei, "der Konflikt zwischenden USA und Iran schwebt wie ein Damoklesschwert über der Region. UnsereBemühungen, eine erneute Eskalation zu verhindern, gehen deshalb unvermindertweiter", erklärte der Außenminister.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4489808OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell