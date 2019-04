Maas schließt sich Macrons Notre-Dame-Unterstützungsaufruf an

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich dem Unterstützungsaufruf des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Wiederaufbau der Pariser Kathedrale angeschlossen. "Unseren französischen Freunden gilt unser ganzes Mitgefühl und unsere Solidarität. Wir bieten Frankreich jede gewünschte Unterstützung an", sagte Maas am Dienstag.

Der Brand der Kathedrale von Notre-Dame habe Frankreich und ganz Europa im Herzen getroffen. Bereits jetzt arbeiteten die Spezialisten in Frankreich und Deutschland auf das Engste miteinander zusammen, so der Außenminister. "Wenn Frankreich auf dieses Netzwerk zurückgreifen möchte, stehen wir bereit. Freunde helfen, wo sie gebraucht werden und wo sie können", so Maas weiter. Dem Unterstützungsaufruf des französischen Präsidenten schließe er sich aus ganzem Herzen an. "Es ist weniger als 200 Jahre her, dass eine Restaurierungskampagne Notre-Dame vor dem Abriss bewahrte - mit ausgelöst durch den bekannten Roman von Victor Hugo, unterstützt von französischen Bürgerinnen und Bürgern", sagte Maas. Heute stehe ganz Europa mit Frankreich.

