Maas sagt Albanien Unterstützung auf dem Weg in die EU zu

TIRANA (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat Albanien weitere Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zugesagt.



Der SPD-Politiker lobte am Mittwoch nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Ditmir Bushati in Tirana die bisherigen Reformbemühungen des Balkanlandes. Mit Mut und mit Durchsetzungskraft seien viele innenpolitisch schwierige Entscheidungen getroffen worden.

Maas betonte aber auch, dass vor allem im Justizsystem sowie bei der Bekämpfung der Korruption und der organisierten Kriminalität Handlungsbedarf bestehe. "Wir werden Euch bei diesen Reformbemühungen weiterhin unterstützen. Blockadehaltungen, die es geben könnte, würden niemanden weiterbringen."

Die EU hatte im Juni beschlossen, ab dem nächsten Jahr mit Albanien und Mazedonien über einen Beitritt zu verhandeln. Widerstand kam von Frankreich und den Niederlanden.

Albanien hatte die Mitgliedschaft in der Europäischen Union 2009 beantragt. Slowenien und Kroatien sind die einzigen Länder des westlichen Balkans, die bereits in die EU aufgenommen wurden. Mit Serbien und Montenegro wird derzeit über eine Aufnahme verhandelt, auch Bosnien und das Kosovo streben eine EU-Mitgliedschaft an./mfi/DP/nas