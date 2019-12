Maas pocht auf militärische Zurückhaltung

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) entfachte Debatte über eine stärkere Rolle der Bundeswehr in der Welt kritisiert.



Die Erfahrung zeige: Militärisch Frieden zu schaffen, funktioniere nicht, sagte Maas am Sonntag auf dem SPD-Parteitag in Berlin. "Wir übernehmen Verantwortung. Aber wir übernehmen Verantwortung, verdammt nochmal, wenn es darum geht, am Verhandlungstisch nachhaltig Frieden zu sichern", betonte Maas. "Denn Frieden wird dort gesichert und nicht auf den Schlachtfeldern dieser Welt."

Militärische Zurückhaltung sei ein Kernelement sozialdemokratischer Politik, sagte Maas. Kramp-Karrenbauer hatte im November gefordert, dass Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern mehr Verantwortung übernehme und die Möglichkeit von Bundeswehreinsätzen in Asien angedeutet./tam/bw/DP/mis