Maas kritisiert US-Sanktionspolitik - Warnung vor Abschottung

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas hat den Kurs der USA und Chinas in der Wirtschaftspolitik scharf kritisiert und vor einer Eskalation in Handelskonflikten gewarnt.



"Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist einer, der uns nicht nur beunruhigt, sondern auch trifft", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin beim Wirtschaftstag der Konferenz der Leiter der deutschen Auslandsvertretungen. China und die USA haben gegeneinander zusätzliche Zölle auf Waren im Wert von mehreren Milliarden Euro erhoben.

Maas kritisierte außerdem US-Sanktionen gegen den Iran, Russland und die Türkei. Diese treffen indirekt auch deutsche Unternehmen.

Maas ging etwa auf extraterritoriale US-Sanktionen ein, die den Handel zwischen Russland und der EU bedrohten. "Es ist schlicht inakzeptabel, mit Sanktionen Einfluss auf die europäische Energiepolitik nehmen zu wollen." Wenn die USA in Europa mehr Flüssiggas verkaufen wollten, sei dies ein willkommener Beitrag zur Verbreiterung des Angebots. "Aber Kaufentscheidungen müssen sich nach dem Preis richten und nicht über Sanktionen erzwungen werden." Die USA sind gegen die umstrittene Erdgas-Fernleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee von Russland nach Deutschland.

Der Außenminister sagte vor allem mit Blick auf die USA und China, die regelbasierte Weltwirtschaftsordnung werde immer stärker in Frage gestellt. Als eine der offensten und am engsten vernetzten Volkswirtschaften der Welt treffe dies Deutschland ins Mark. "Wir glauben daran, dass man durch Öffnung mehr erreicht als durch Abschottung, nicht nur politisch auch ökonomisch."

Maas hatte zuletzt seine Idee einer "Allianz für den Multilateralismus" als Gegengewicht zum "America-first"-Denken von US-Präsident Donald Trump vorangetrieben. Trump bevorzugt bilaterale Handelsabkommen - am Montag hatten sich die USA und Mexiko grundsätzlich auf ein neues Abkommen geeinigt./hoe/DP/jha