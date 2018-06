Maas hofft auf deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich vor der Wahl der neuen nicht-ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats optimistisch über die deutschen Chancen geäußert. "Deutschland ist bereit, erneut als nicht-ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates Verantwortung bei der friedlichen Lösung von Krisen zu übernehmen", sagte Maas am Donnerstag vor seiner Abreise nach New York. "Gerade in der aktuellen Situation brauchen wir starke und handlungsfähige Vereinte Nationen."

Er habe bei seinen zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Monaten viel Unterstützung und Ermutigung für das deutsche Vorhaben erfahren. "Jetzt bin ich gespannt auf die Wahl und hoffe auf ein gutes Ergebnis", fügte er hinzu.

Foto: über dts Nachrichtenagentur