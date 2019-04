Maas für engere Energiepartnerschaft mit Ländern Nordafrikas

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas hat sich für eine engere Zusammenarbeit mit den Ländern Nordafrikas im Energiesektor ausgesprochen.



Die Staaten könnten dank Solarenergie künftig zu wichtigen Energieexporteuren werden, schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für die "Wirtschaftswoche" (Freitag). Er schlug unter anderem "neue strategische Partnerschaften" vor. Die Bundesregierung sei bereit, dafür Investitionen deutscher Unternehmer in erneuerbare Energien in Entwicklungsländern noch gezielter zu fördern. "Das bringt mehr Energiesicherheit und weniger Konflikte." Wie wichtig das sei, habe unter anderem die Auseinandersetzung um die Gaspipeline Nord Stream 2 gezeigt./seb/DP/zb