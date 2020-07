Maas für Lieferkettengesetz: schwarze Schafe zur Rechenschaft ziehen

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas (SPD) will über gesetzliche Regelungen zum Schutz der Menschenrechte in Lieferketten aus dem Ausland sprechen.



Als Reaktion auf das schlechte Abschneiden deutscher Betriebe bei einer Befragung zu dem Problem niedriger Sozial- und Umweltstandards bekräftigte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin das Ziel der Bundesregierung, die Globalisierung sozialer zu gestalten. "Der Schutz der Menschenrechte, auch im wirtschaftlichen Kontext, bleibt gerade in der jetzigen Situation der weltweiten Pandemie von großer Bedeutung", so Maas.

Es zeige sich, dass sich "einerseits bereits viele deutsche Unternehmen intensiv mit menschenrechtlichen Fragen ihrer weltweiten Geschäftstätigkeit auseinandersetzen und Probleme tatkräftig angehen", stellte Maas fest. "Andererseits zeigt das vorläufige Ergebnis aber auch sehr deutlich, dass viele Unternehmen hinter der Erwartungshaltung der Bundesregierung zurückgeblieben sind."

Die Einhaltung von Menschenrechten dürfe aber keine Frage individuellen Engagements sein, so der Außenminister . "Wir müssen deshalb jetzt über gesetzliche Regelungen sprechen, damit sich vorbildliches Verhalten von Unternehmen lohnt und die schwarzen Schafe zur Rechenschaft gezogen werden."/cn/DP/he