Maas fordert Iran erneut zu Gesprächen mit den USA auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat den Iran erneut zu Gesprächen mit den USA ohne Vorbedingungen aufgefordert.



"Der einzige Weg in Richtung Entspannung sind Gespräche zwischen den USA und dem Iran", sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung. "Das geht aber nur, wenn keine unrealistischen Vorbedingungen gestellt werden für einen solchen Dialog."

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hatte zuvor in seiner Rede die Aufhebung der US-Sanktionen zur Bedingung für Gespräche mit US-Präsident Donald Trump gemacht. "Man verhandelt nicht mit einem Feind, der versucht, Iran mit den Waffen des Elends, des Drucks und der Sanktionen in die Knie zu zwingen", sagte er. Trump hatte sich dagegen grundsätzlich bereit gezeigt zu Gesprächen mit dem Iran.

Die Spannungen zwischen beiden Ländern haben in den vergangenen Monaten immer weiter zugenommen - bis hin zur Kriegsgefahr. Die USA waren im vergangenen Jahr aus dem Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe ausgestiegen, weil es ihnen nicht weit genug geht. Sie verfolgen jetzt eine Politik des "maximalen Drucks" auf Teheran mit massiven Sanktionen./mfi/DP/zb