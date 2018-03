Maas: USA weiterhin wichtigster Nachbar außerhalb Europas

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die USA als "weiterhin wichtigsten Nachbar" außerhalb Europas bezeichnet. Man solle "trotz aller Turbulenzen" nicht vergessen, wie tief und breit die Verbindung schon über Jahrzehnte in beiden Gesellschaften verankert sei, sagte Maas bei seiner Regierungserklärung am Mittwochabend im Bundestag. "Europäischer zu werden und transatlantisch zu bleiben, das beschreibt den richtigen Weg", so Maas.

Unter Anspielung auf US-Präsident Donald Trump sagte der deutsche Außenminister, das transatlantische Verhältnis solle "nicht allein von Twitter-Meldungen abhängig" gemacht werden. "Die deutsch-amerikanische Freundschaft besteht aus weitaus mehr als 280 Zeichen", so Maas. Die Besetzung der syrischen Stadt Afrin durch türkische Truppen will das Außenministerium vorerst weiter beobachten. Für eine abschließende völkerrechtliche Bewertung sei es noch zu früh, sagte der Minister.

