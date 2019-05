Maas vor Pompeo-Besuch: Europäer werden weiter für Atomdeal eintreten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat deutlich gemacht, dass sich die EU im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran nicht dem Druck der USA beugen wird.



"Wir sind uns in Europa einig, dass dieses Abkommen für unsere Sicherheit notwendig ist", sagte Maas am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel, zu dem auch US-Außenminister Mike Pompeo erwartet wurde. Niemand wolle, dass der Iran in den Besitz einer Atombombe komme. Und deswegen werde man weiterhin geschlossen dafür eintreten, das Abkommen umzusetzen.

Konkret geht es bei den Rettungsbemühungen für den Atomdeal vor allem darum, trotz amerikanischer Sanktionsdrohungen Handelsbeziehungen mit dem Iran aufrechtzuerhalten. Sollte dies nicht gelingen, könnte der Iran sein im Zuge des Abkommens eingestelltes Programm zum Bau einer Atombombe wieder aufnehmen. Für die Einstellung des Programms hatten die Vertragsstaaten nämlich eine Aufhebung der wirtschaftlichen Isolation des Landes versprochen.

Wegen US-Sanktionsdrohungen machten zuletzt aber kaum noch ausländische Unternehmen mit dem Iran Geschäfte. Das Land drohte daraufhin in der vergangenen Woche, nach Ablauf einer 60-Tages-Frist den Ausstieg aus dem 2015 geschlossenen Abkommen einzuleiten.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien versuchen nun unter Hochdruck, eine Handelsplattform mit dem Namen Instex einsatzbereit zu bekommen. "Es wird jetzt darum gehen, dieses Instrument weiter zu operationalisieren und auch zu nutzen", sagte Maas am Montag.

Ob er an einem Treffen mit Pompeo in Brüssel teilnehmen wird, wollte er zunächst nicht sagen. Man werde sehen, inwieweit diese Gespräche heute zustande kommen, sagte der SPD-Politiker./aha/DP/jha