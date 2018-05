Maas zu Italien-Krise: 'Ich will keine Schwarzmalerei betreiben'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich zurückhaltend zur Krise nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien geäußert.



"Ich will keine Schwarzmalerei betreiben", sagte er am Dienstag nach einem Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Nikos Kotzias in Berlin. Im Moment sei schwer absehbar, welche Regierung ins Amt komme, wie lange sie ins Amt komme und ob und wann es eine Neuwahl gebe. "Wir schauen uns das im Moment sehr interessiert an, aber wir warten natürlich ab."

Maas betonte aber auch: "Keine Regierung, wie immer sie zusammengesetzt sein wird, wird die tiefe Freundschaft und Partnerschaft zwischen Deutschland und Italien nachhaltig beschädigen können."

Die geplante europakritische Koalition der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega war am Sonntag geplatzt. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte angesichts der Unruhe an den Märkten die Berufung des Euro-Kritikers Paolo Savona zum Finanzminister abgelehnt. Vor allem die hohen Mehrausgaben in dem hochverschuldeten Land, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben waren, und die euroskeptische Haltung hatten international große Sorgen ausgelöst. Nun soll eine Übergangsregierung das Land zu einer Neuwahl führen, vermutlich schon nach dem Sommer.

Kotzias zeigte sich besorgt. "Wir wollen ein stabiles, demokratisches pro-europäisches Italien", sagte er. "Wir machen uns Sorgen, wenn es instabil ist und Auswirkungen auf die Finanzlage haben wird."

An den Anleihemärkten kam es am Dienstag wegen der Unsicherheit in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone am Dienstagmorgen zu Turbulenzen mit starken Kurseinbrüchen, die teils an die Verwerfungen der schweren Euro-Krise 2011/2012 erinnerten./mfi/DP/jha