BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Heiko Maas hat sich alarmiert über das Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi gezeigt und eine gemeinsame Reaktion der internationalen Gemeinschaft angemahnt. Der Fall müsse "unverzüglich und lückenlos aufgeklärt" werden, sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Der Vorgang sei "außerordentlich beunruhigend", die Vorwürfe "gravierend", so der Außenminister.

Die Staatengemeinschaft müsse "eine möglichst geschlossene Haltung einnehmen und - wenn wir wissen, was geschehen ist - gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen", so Maas. "Wir stehen in enger Abstimmung mit europäischen Partnern wie Frankreich und Großbritannien, aber auch den USA", so der SPD-Politiker. Er habe dazu am Montag mit US-Außenminister Mike Pompeo telefoniert.

Foto: über dts Nachrichtenagentur