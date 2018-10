Maas: Deutschland ist auf alle Brexit-Optionen vorbereitet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas sieht Deutschland auch für den Fall eines endgültigen Scheiterns der Brexit-Verhandlungen gerüstet.



"Wir sind auf alle Fälle vorbereitet", sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. Dies sei schon seit einigen Wochen der Fall.

Zugleich äußerte sich Maas vorsichtig optimistisch, dass die EU sich trotz der Unterbrechung der Gespräche am Sonntag doch noch mit Großbritannien über die Austrittsbedingungen einigen kann. Auch wenn die Zeit jetzt dränge, glaube man, dass es noch möglich sei, ein Abkommen zu vereinbaren, sagte er. "Daran werden wir jetzt in den nächsten Tagen alles setzen."

Er verwies dabei auch auf das Interesse in Großbritannien an einer Einigung. Keinen Deal zu haben, hieße sich "auf viele Ungewissheiten einzulassen, die für die Menschen, aber auch für die Wirtschaft wirklich erhebliche Risiken bieten", sagte Maas. "Deshalb hoffe ich, dass am Schluss die Vernunft die Oberhand hat und wir auch auf der Zielgeraden in der Lage sind, noch ein Abkommen zu beschließen."

Großbritannien will die EU nach derzeitigem Stand am 29. März 2019 verlassen. Wenn es keine Übereinkunft gibt, dann entfällt auch die bereits vorläufig vereinbarte Übergangsfrist bis Ende 2020, in der sich fast nichts ändern soll. Dies könnte schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen haben.

Eigentlich sollte bis zu diesem Sonntag ein Entwurf für den Austrittsvertrag stehen. Vertretern der EU und Großbritanniens gelang allerdings der geplante Durchbruch bei noch offenen Punkten nicht. Große Hürde ist immer noch die Frage, wie Kontrollen an der künftigen EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können./aha/DP/fba