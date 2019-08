Berlin (ots) - Eine europäische Seeschutz-Mission in der Straßevon Hormus scheint derzeit unwahrscheinlich. Auf die Frage, ob sievom Tisch sei, nachdem die Briten sich den USA angeschlossen haben,antwortete Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag imARD-Mittagsmagazin: "Das wird so in dem Umfang nicht stattfinden. Eswird sicherlich notwendig sein, innerhalb der Europäischen Union mitallen darüber zu reden."Die Briten hatten sich unter ihrem neuen Premierminister BorisJohnson dazu entschieden, sich der amerikanischen Missionanzuschließen. Kurz vorher hatte sich noch die Regierung von TheresaMay um eine europäische Sicherung der Seewege bemüht.Am Mittwoch hatte Maas eine deutsche Beteiligung an einer von denUSA geführten Militärmission in der Straße von Hormus ausgeschlossen.Die USA planen Handelsschiffe durch Marineeinheiten zu schützen,nachdem mehrere Tanker im Persischen Golf angegriffen wurden. Maasbegründete die Absage an die USA damit, dass die Strategie des"maximalen Drucks" der USA nicht sinnvoll sei und die Bundesregierungweiter auf Diplomatie setzen werde. "Das ist unsere Strategie, unddie werden wir auch unbeirrt beibehalten", sagte Maas. "Es geht vorallem darum, einen Krieg am Golf zu verhindern und dafür zu sorgen,dass der Iran atomwaffenfrei bleibt", so Maas."Das ist der Grund, warum wir uns für das Atomabkommen nach wievor einsetzen, auch wenn es von Tag zu Tag schwieriger wird." Erforderte, dass der Iran "seine Politik der Nadelstiche beendet, dassdas britische Schiff wieder freigesetzt wird und dass er seineVerpflichtungen aus dem Atomabkommen einhält."Die Straße von Hormus ist eine für den Rohöl-Handel wichtigeSchifffahrtsroute. Die Meerenge gilt als neuralgischer Punkt für denweltweiten Ölhandel.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell