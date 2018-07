Maag: Versorgung der Patienten wird zielstrebig verbessert

Berlin (ots) - Schnellere Termine für gesetzlich Versicherte -Elektronische Patientenakte kommtBundesgesundheitsminister Jens Spahn wird voraussichtlich amheutigen Dienstag seinen Gesetzentwurf zur Verbesserung derPatientenversorgung vorlegen. Dazu erklärt die gesundheitspolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag:"Ein klarer Auftrag der Wählerinnen und Wähler an uns Politikerist es, die Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten zuverbessern. Mit dem nun vorgelegten Versorgungsgesetz sollenniedergelassene Ärzte künftig mehr Zeit für gesetzlichkrankenversicherte Patienten aufbringen. Termine müssen künftig nochzügiger vergeben werden. Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es dabeiwichtig, dass in Zukunft genau diejenigen Ärzte zusätzlich vergütetwerden, die sich zum Beispiel nicht scheuen, neue Patientenaufzunehmen. Denn die allermeisten Ärzte arbeiten bereits heute schonviel mehr als die im Gesetz vorgesehene Mindestanzahl von 25 Stundendie Woche. Gleichzeitig werden wir auf keinen Fall die Ärztinnen undÄrzte benachteiligen, die in Teilzeit arbeiten. Die Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf liegt uns sehr am Herzen - dieses Privileg wollenwir nicht aufgeben.Um eine gute ärztliche Versorgung aufrechtzuerhalten, müssen wirnatürlich auch an anderen Stellen ansetzen. Künftig werden dieKrankenkassen verpflichtet, ihren Versicherten spätestens ab dem 1.Januar 2021 eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zustellen. Das entspricht den Forderungen der Unionsfraktion. So wirdes uns endlich gelingen, mit der Digitalisierung, die ja keinSelbstzweck ist, die Versorgung zu verbessern.Ebenfalls begrüßen wir die vorgesehene gemeinsameNotfallleitstelle, damit zügiges Handeln im Notfall gewährleistetist. Geplant ist hier eine Zusammenlegung der Rufnummer 112 und derNummer 116117 (ärztlicher Bereitschaftsdienst). Ganz entscheidendwird dabei sein, dass unter dieser Nummer rund um die Uhr ersteAnsprechpartner zu erreichen sind, die den Patienten verständlicheÄngste und Sorgen nehmen und zügig den geeigneten Versorgungswegerläutern können. Diejenigen, bei denen ein dringenderBehandlungsbedarf vorliegt, müssen schnell behandelt werden. Dafürist es entscheidend, bereits früh die Dringlichkeit abzuklären."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell