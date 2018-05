Maag: Verbesserungen in der Pflege bleiben zentrales Anliegen in dieser Wahlperiode

Berlin (ots) - Nach den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigensteht nun das Pflegepersonal im MittelpunktDer internationale Tag der Pflege am morgigen Samstag ruft nichtnur die Situation der Pflegebedürftigen in Erinnerung, sondern auchdie der Pflegenden. Dazu erklärt die gesundheitspolitische Sprecherinder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag:"Menschen, die uns, unsere Eltern und Großeltern pflegen, liegenuns am Herzen. Deshalb bleibt es auch in dieser Wahlperiode unserzentrales Anliegen, die Bedingungen in der Pflege zu verbessern.Mit den drei Pflegestärkungsgesetzen haben wir in den vergangenenJahren die Pflegeversicherung erstmals seit ihrer Einführung 1995grundlegend reformiert. Fünf Milliarden Euro mehr stehen jetztjährlich zur Verfügung. Den Kreis der Leistungsberechtigten haben wirerheblich ausgeweitet. Heute erhalten mehr als eine halbe MillionMenschen, die auf pflegerische Hilfe angewiesen sind, das erste Malüberhaupt Leistungen aus der Pflegeversicherung. Dabei haben wirsichergestellt, dass niemand durch die neuen Pflegegrade schlechtergestellt wurde als vorher.An diese Reformen knüpfen wir konsequent an, um dieRahmenbedingungen in der Pflege weiter zu verbessern: für diepflegebedürftigen Menschen selbst, für pflegende Angehörige und jetztvor allem für professionelle Pflegekräfte - sowohl im Krankenhaus alsauch in der Altenpflege.In einem ersten Schritt bringen wir unser Sofortprogramm für 8.000neue Fachkraftstellen im stationären Bereich auf den Weg. In einerkonzertierten Aktion Pflege werden wir dann weitere Maßnahmenergreifen, um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in diesenwichtigen Berufen zu verbessern.Wir planen z.B. eine verbesserte Gesundheitsvorsorge für dieMitarbeiter und eine bessere Personalausstattung in denPflegeeinrichtungen. Selbstverständlich sorgen wir in der Altenpflegeauch dafür, dass Sachleistungen kontinuierlich an diePersonalentwicklung angepasst werden. Eine angemessene Vergütung desPflegepersonals darf nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen und ihrenFamilien gehen.Ein wesentlicher Baustein zur Verbesserung der Situation in derPflege ist die Reform der Ausbildung der Pflegeberufe, die wir in derletzten Wahlperiode gesetzlich verankert haben und nun zügig mit derneuen Prüfungs- und Ausbildungsverordnung abschließen werden. Damitgewährleisten wir, dass Schulabgänger, wie zugesagt, ab 2020 dieneue, qualitativ hochwertige Pflegeausbildung beginnen können."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell