Maag: Sicherheit in der Medikamentenversorgung wird weiter gestärkt

Berlin (ots) - Wirksame Maßnahmen zum besseren Schutz vonPatientenDer Bundestag will am heutigen Donnerstag das Gesetz für mehrSicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) beschließen. Dazuerklärt die gesundheitspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag:Karin Maag: "Mit dem GSAV bringen wir noch mehr Sicherheit in dieArzneimittelversorgung. Ein schnelles Handeln war auch nötig, weilPatienten angesichts der schweren Vorfälle im letzten Jahr zu Rechtbeunruhigt waren. Es waren große Mengen verunreinigte Blutdrucksenkerauf dem Markt. Und in Brandenburg wurden vertrieben, die in Südeuropagestohlene worden waren. Es steht außer Frage, dass solche Skandaleunter allen Umständen unterbunden werden müssen. Deswegen setzen wirnun eine Reihe von Maßnahmen in Kraft, die den Schutz der Patientenund Patientinnen und deren Information weiter verbessern.Die Patientensicherheit wird auch dadurch weiter erhöht, dassHeilpraktiker künftig nur noch mit Erlaubnis ihrer zuständigenBehörde verschreibungspflichtige Arzneimittel herstellen dürfen.Außerdem werden die Kontrollen bei Apotheken, die Krebsmedikamenteherstellen, verstärkt.Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)bekommt mehr Kompetenzen. Es kann damit schneller informieren undreagieren, wenn ein Arzneimittel zurückgerufen werden muss. Außerdemkann es schneller handeln, wenn Lieferengpässe bei einem Medikamentdrohen. Um solchen Engpässen vorzubeugen, verpflichten wir dieKrankenkassen, bei ihren Rabattverträgen mit den pharmazeutischenUnternehmen künftig auch den Aspekt der Lieferfähigkeit zuberücksichtigen.Wichtig ist uns, dass Krankenkassen und Patienten nicht finanziellbelastet werden, wenn ein Rückruf deswegen vorgenommen werden muss,weil Mängel am Produkt vorlagen. In einem solchen Fall haben dieKrankenkassen daher künftig einen Regressanspruch gegenüber demHersteller. Der Versicherte selbst muss keine Zuzahlungen entrichten,wenn er wegen eines solchen Rückrufes eine Ersatzverordnung für einneues Medikament braucht.Auf allen Feldern der Gesundheitspolitik treiben wir dieDigitalisierung voran: So werden mit dem GSAV auch die Weichen dafürgestellt, dass das E-Rezept im nächsten Jahr kommt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell