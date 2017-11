Maag: Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt bleibt zentrales Anliegen

Berlin (ots) - Sexuelle Belästigung und Gewalt streng ahnden - imInneren wie in der Auswärtigen PolitikAm 25. November ist der Internationale Tag "NEIN zu Gewalt anFrauen". Dazu erklärt die Vorsitzende der Gruppe der Frauen derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag:"Die Mahnung des Internationaler Tages 'NEIN zu Gewalt an Frauen'bleibt wichtig: In den letzten Jahren haben wir für den Schutz vonMädchen und Frauen vor sexueller Gewalt in unserem Land sehr vielerreicht. Das Prostituiertenschutzgesetz, bessere Maßnahmen gegenMenschenhandel und Zwangsprostitution und die Reform desSexualstrafrechtes haben die sexuelle Selbstbestimmung erheblichgestärkt.Die mutigen und erschreckenden Berichte der Initiative #me toobelegen aktuell, wie wichtig es war, die strafrechtlichen Lücken beimStraftatbestand der sexuellen Belästigung zu schließen. SeitEinführung des § 184i StGB ist die sexuelle Belästigung als solcheeindeutig strafbar. Die CDU/CSU-Fraktion verfolgt aufmerksam, dassentsprechende Sexualdelikte konsequent geahndet und die Täter zurVerantwortung gezogen werden.Daneben bleibt weiterhin wichtig, zu sensibilisieren undpräventive Maßnahmen zu ergreifen: Sexuelle Belästigung ist keinKavaliersdelikt. Sexuelle Gewalt gegen Frauen können wir in keinemeinzigen Fall hinnehmen.Bei all den Verbesserungen in unserem eigenen Land muss unserBlick auf die Mädchen und Frauen gerichtet bleiben, die weltweitgrausamer sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Der Einsatz gegensexuelle Gewalt ist auch ein zentrales Anliegen wertebasierterauswärtiger Politik. Auch die künftige Regierung muss und wird allesin ihrer Macht Stehende tun, um in ihrer auswärtigen Politik dieRechte und den Schutz gerade besonders verletzlicher Mädchen undFrauen zu stärken. Der Fünf-Punkte-Plan von Entwicklungsminister GerdMüller bringt hierzu weitere wichtige Schritte auf den Weg.Die Weltgemeinschaft hat Verantwortung beispielsweise für diejesidischen Opfer der Terrormiliz IS oder die nigerianischen Mädchen,die von Boko Haram entführt wurden. Ihr Schicksal darf uns nicht kaltlassen. An diese Mädchen und Frauen müssen wir daher amInternationalen Tag 'NEIN zu Gewalt an Frauen' besonders denken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell