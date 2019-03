Maag/Nüßlein: Patient muss im Mittelpunkt stehen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Gesetzlich Versicherte erhalten besseren Zugang zurmedizinischen VersorgungAm morgigen Donnerstag wird der Deutsche Bundestag dasTerminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) in 2./3. Lesung beraten.Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein, und diegesundheitspolitische Sprecherin Karin Maag:Georg Nüßlein: "Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetzverbessern wir den Zugang zur medizinischen Versorgung von gesetzlichKrankenversicherten im ambulanten Sektor. Wir schaffen dieVoraussetzungen für kürzere Wartezeiten beim Arzt und bieten mehrUnterstützung bei der Suche nach einem Arzttermin durch dieTerminservicestellen sowie ein besseres Sprechstundenangebot. Damitreagieren wir auf den verständlichen Ärger der Bürger über zu langeWartezeiten beim Arzt und setzen unser Versprechen zur Verbesserungdieser Situation zügig um.Ärzte erhalten für Mehrleistungen und auch für die Aufnahme neuerPatienten eine bessere Vergütung. Je schneller ein Patientaufgenommen wird, desto höher ist der Zuschlag. Gleiches gilt für dieoffenen Sprechstunden, die die Ärzte anbieten sollen. Wichtig ist unsvor allem die bessere Vergütung der 'sprechenden Medizin'. Damitmöchten wir erreichen, dass das persönliche Gespräch zwischen Arztund Patient mehr Raum erhält.Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es ein wichtiges Anliegen, eineflächendeckende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raumsicherzustellen. Dafür haben wir uns im Koalitionsvertrag starkgemacht und daran werden wir gezielt weiterarbeiten. So sollen dieBundesländer in dünn besiedelten oder strukturschwachen Gebieten aufZulassungssperren für Arztpraxen verzichten können. Dabei binden wirdie Länder stärker ein, denn der Landesausschuss muss bei Aufstellungvon Kriterien für die Bestimmung der Teilgebiete Einvernehmen mit denLändern herstellen. In ländlichen und strukturschwachen Gebietensollen die dort behandelnden Ärzte künftig Zuschläge erhalten. Wirsorgen für Anreize, Hausarztverträge abzuschließen, und stärken dieRolle der Hausärzte. Das ist für die Zukunft des Berufes und für dieflächendeckende Versorgung wichtig."Karin Maag: "Wir erweitern mit den neuen Regelungen dasVersorgungsangebot für gesetzlich Versicherte. Das betrifft dieFestzuschüsse bei Zahnersatz, die sogenannte Kryokonservierung undden Anspruch auf Versorgung mit verschreibungspflichtigenArzneimitteln zur Präexpositionsprophylaxe (PrEP) für Versicherte miteinem substanziellen HIV-Infektionsrisiko.Konkret sehen wir vor, die Festzuschüsse der gesetzlichenKrankenversicherung bei einem Zahnersatz ab dem 1. Oktober 2020 von50 auf 60 Prozent zu erhöhen. Zudem sollen diese Festzuschüsse auchdann auf 75 Prozent erhöht werden können, wenn der Versicherte inbegründetem Ausnahmefall einmalig eine zahnärztlicheVorsorgeuntersuchung verpasst hat. Bisher hat der Versicherte nurdann Anspruch auf eine solche Erhöhung, wenn diese Untersuchung inden letzten fünf Kalenderjahren vor Beginn der Behandlung ausnahmslosstattgefunden hat.Zudem sollen die gesetzlichen Krankenkassen künftig dann dasEinfrieren von Ei- und Samenzellen (Krykonservierung) finanzieren,wenn zu erwarten ist, dass ein Patient, zum Beispiel nach einerKrebserkrankung, unfruchtbar sein wird.Darüber hinaus haben wir uns als Unionsfraktion imparlamentarischen Verfahren für eine finanzielle Stärkung vonPhysiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Podologen undDiätassistenten eingesetzt. Deshalb haben wir die Höchstpreise, diein Deutschland bezahlt werden, vereinheitlicht. Wir führen zudem diesogenannte Blankoverordnung in die Regelversorgung ein. Auf der Basiseiner ärztlichen Verordnung entscheiden dann die Heilmittelerbringerüber die Behandlungsmethode sowie über die Häufigkeit und Dauer derBehandlung selbst. Zudem schaffen wir bei Hilfsmitteln wieRollstühlen, Atemtherapiegeräten und Inkontinenzeinlagen dieAusschreibungen ab, die sich immer wieder als Ärgernis erwiesenhaben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell