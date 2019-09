Maag/Nüßlein: Digitalisierung gestalten, Potentiale nutzen

Berlin (ots) - Wir setzten die Digitalisierung zum Wohl derPatienten einAm morgigen Freitag wird der Deutsche Bundestag das Gesetz füreine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (DVG) inerster Lesung beraten. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzendeder CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein, und diegesundheitspolitische Sprecherin, Karin Maag:Georg Nüßlein: "Das Thema Digitalisierung gewinnt imGesundheitswesen zunehmend an Bedeutung. Die steigende Zahl älterer,aber auch chronisch kranker Menschen erfordert neue Lösungsansätze.Mit der Förderung kluger Ideen in unserem Land und der Stärkung derForschung gehen wir weitere wichtige Schritte, um die hohe Qualitätin der Gesundheitsversorgung zukunftsfähig zu machen. Neue digitaleLösungen können uns helfen, die Herausforderungen des demografischenWandels besser bewältigen zu können. Zudem ermöglichen sie einenZugang zu medizinischer Expertise auch in ländlichen Regionen. DerSchutz der sensiblen Patientendaten ist uns dabei besonders wichtig.Daher werden wir diesen in einem eigenen Gesetz zu Sicherheitsfragender elektronischen Patientenakte gesondert thematisieren."Karin Maag: "Wir freuen uns, dass wir mit dem Gesetz digitaleAnwendungen deutlich schneller in die Gesundheitsversorgung bringen,indem Versicherte zukünftig einen gesetzlichen Anspruch auf dieseLeistungen erhalten. Die digitale Kommunikation zwischenLeistungserbringern weiten wir zudem weiter aus: Für Krankenhäuserund Apotheken setzen wir klare Fristen für die Anbindung an dieTelematikinfrastruktur - dem digitalen Netzwerk desGesundheitswesens. Zudem schaffen wir die Möglichkeit, dass sichHebammen, Physiotherapeuten und Pflegeeinrichtungen freiwillig andieses Netz anschließen können. Das bringt uns einer funktionsfähigenelektronischen Patientenakte deutlich näher.Darüber hinaus vereinfachen wir die oft noch viel zubürokratischen Verwaltungsprozesse, etwa durch mehr digitaleVerordnungen. Die Möglichkeit der Verordnung von Arzneimitteln inelektronischer Form erweitern wir nun auch auf Verordnungen imBereich der Heil- und Hilfsmittel. Im parlamentarischen Verfahrenwerden wir darüber beraten, ob weitere elektronische Verordnungfolgen können."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell