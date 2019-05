Maag: Masern-Impfung dient auch dem Schutz der Allgemeinheit

Berlin (ots) - Maßnahmen für lückenlose Masern-ImpfungbegrüßenswertBundesgesundheitsminister Jens Spahn will eine Pflicht zur Impfunggegen Masern einführen. Dazu erklärt die gesundheitspolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag:"Den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Spahn zur Ausweitungder Impfpflicht gegen Masern begrüßt die Unionsfraktiongrundsätzlich. Masern sind keine Bagatellerkrankung, und Impfungensind eine der wirksamsten präventiven medizinischen Maßnahmen.Entscheidend ist dabei nicht allein der Schutz für die geimpftePerson selbst, sondern auch der Schutz für alle anderen: also fürMenschen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie zum Beispieljünger als ein halbes Jahr alt oder krank sind.Bereits heute müssen sich Eltern beim Kinderarzt informieren. Überden Impfschutz ihres Kindes erhalten sie einen schriftlichenNachweis, den sie der Kindertageseinrichtung vorzeigen müssen.Verweigern sich Eltern dieser Beratung, droht ihnen bereits nachgeltendem Recht im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ein Bußgeldvon bis zu 2.500 Euro. Diese Regelung wird mit dem aktuellenGesetzentwurf verschärft. Das findet die Fraktion richtig. Nur einelückenlose Impfung aller Kinder in Kita und Schule kann letzten Endesgewährleisten, dass keine Ansteckungswelle erfolgt.Wir müssen die Gründe analysieren, warum über 97 Prozent derKinder die erste Masernimpfung erhalten haben, die Quote bei derzweiten entscheidenden Impfung aber unter 93 Prozent liegt. Geradebei dieser entscheidenden zweiten Impfung gibt es nun große regionaleUnterschiede. Offensichtlich sind die Eltern, bei deren Kinder eineerste Impfung vorliegt, keine Impfgegner, sondern es fehlt ihnen anInformationen. Deswegen begrüßen wir vor allem die im Gesetzentwurfvorgesehene Ausweitung der Informationspflichten der Bundeszentralefür gesundheitliche Aufklärung.Für Eltern, die wir mit der Aufklärung nicht erreichen, ist danndie Impfpflicht mit allen Konsequenzen eine geeignete Maßnahme. Werandere mit einer sogar möglicherweise tödlich verlaufenden Krankheitansteckt, gegen die er sich problemlos hätte impfen lassen können,handelt verantwortungslos."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell