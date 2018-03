Maag/Kippels: Eingriff in deutsches Gesundheitswesen verhindern

Berlin (ots) - CDU/CSU-Fraktion für Subsidiaritätsrüge gegenüberEU-KommissionDie Fraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünenwollen am heutigen Donnerstag im Deutschen Bundestag eineSubsidiaritätsrüge zum Vorschlag der EU-Kommission für eineeinheitliche klinische Bewertung von Gesundheitstechnologienbeschließen. Dazu erklären die gesundheitspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag, und der zuständigeBerichterstatter Georg Kippels:Karin Maag: "Wir sehen beim Vorschlag der EU-Kommission über dieeinheitliche Bewertung von Gesundheitstechnologien einen Verstoßgegen die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.Der Entwurf geht uns zu weit, denn er greift in die ZuständigkeitDeutschlands für die eigene Gesundheitspolitik ein. Insbesonderebefürchten wir einen mittelbaren Eingriff in die Erstattungsfähigkeitund Preisbildung von Medikamenten und Medizinprodukten. Beides mussaber in der eigenen Verantwortung der Mitgliedstaaten bleiben. Einefreiwillige Zusammenarbeit aller halten wir allerdings für sinnvoll.Da sollten wir eher ansetzen.Der EU-Verordnungsvorschlag sieht die Einführung einer gemeinsamenklinischen Bewertung von Arzneimitteln, von bestimmtenMedizinprodukten und von In-vitro Diagnostika auf EU-Ebene vor. DieAusgestaltung des Verfahrens ist im Detail nicht eindeutig und bringtviele Unklarheiten mit sich. Ist eine gemeinsame klinische Bewertungüber eine sogenannte Koordinierungsgruppe erfolgt, soll denMitgliedstaaten künftig untersagt werden, für dieseGesundheitstechnologien eigene klinische Bewertungen abzugeben. Diegemeinsamen Bewertungsergebnisse wären dann für die Mitgliedstaatenbindend. Wir stellen darin einen klaren Eingriff in die nationaleZuständigkeit der Mitgliedstaaten fest."Georg Kippels: "Mit dem vorliegenden EU-Verordnungsvorschlag wirddie rechtlich geschützte nationale Zuständigkeit für dieGesundheitspolitik aus dem Artikel 168 AEUV verletzt.Gesundheitspolitik - eines der sensibelsten Politikfelder - hat auchimmer eine soziale Komponente und darf schon aus diesem Grund nichtaus der Perspektive der europäischen Binnenmarktregelungen betrachtetwerden.Da sich das bewährte Verfahren zur Nutzenbewertung künftig nachden Regeln der Koordinierungsgruppe orientieren müsste, droht eineAbsenkung der etablierten Standards in Deutschland. Das betrachtenwir mit Sorge.Kompetenzen, die wir jetzt abgeben, geben wir womöglich für immerab. Daher sehen wir bei dem Vorschlag Beratungsbedarf. Die deutschenHTA-Institutionen wie das Institut für Qualität undWirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und der GemeinsameBundesausschuss dürfen bei ihren Nutzenbewertungen gemäß SGB V nichtbeeinträchtigt werden. Nach dem EU-Vorschlag wäre das nicht längergewährleistet."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell