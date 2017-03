Maag: Internationaler Frauentag mahnt gleiche Chancen für Frauen an

Berlin (ots) - Befristete Teilzeit und gerechte Bezahlung gehörenunbedingt dazuAm 8. März findet der internationale Frauentag statt. Dazu erklärtdie Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Karin Maag:"Aus Sicht der Frauen können wir dieses Jahr am internationalenFrauentag sehr zufrieden auf die Legislaturperiode blicken: Mit demzusätzlichen Rentenpunkt für Mütter, der zum 1. Juli 2014 eingeführtwurde, haben wir mehr Gerechtigkeit für ältere Mütter geschaffen.Weitere Meilensteine sind die umfangreichen Maßnahmen zum besserenSchutz vor sexueller Gewalt, die wir mit demProstituiertenschutzgesetz und der Reform des Sexualstrafrechtsbeschlossen haben. Gut ist auch, dass wir mit der Einführung derFrauenquote dafür gesorgt haben, dass kompetente Frauen inFührungspositionen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienstbesser berücksichtigt werden müssen.Trotzdem haben wir noch immer nicht in allen Bereichen diegleichen Chancen für Frauen erreicht. Deswegen tut es not, dass wirmit den beiden gleichstellungspolitischen Gesetzen zur befristetenTeilzeit und zur Entgelttransparenz nun zügig einen weiteren Beitragfür mehr Gerechtigkeit für Frauen leisten. Denn gleiche Bezahlung fürgleiche Arbeit sollte längst eine Selbstverständlichkeit sein. Umnachzubessern, wo dies noch nicht realisiert wird, werden wir mit demAuskunftsanspruch in Betrieben ab 200 Mitarbeitern mehrEntgelttransparenz schaffen. Mit dem Rückkehrrecht auf denursprünglichen Arbeitsumfang nach Teilzeit setzen wir ebenfalls eineZusage aus dem Koalitionsvertrag um. Das bringen wir in den kommendenMonaten auf den Weg."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell