Maag: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss selbstverständlich sein

Berlin (ots) - Entgelttransparenz ist ein wichtiger Schritt zurDurchsetzung geschlechtergerechter LöhneDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich mit großer Mehrheit fürdas Entgelttransparenzgesetz ausgesprochen, das morgen im DeutschenBundestag zur Abstimmung steht. Dazu erklärt die Vorsitzende derGruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag:"Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Beschäftigte unabhängigvom Geschlecht den gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten müssen.Solche fairen Arbeitsbedingungen liegen auch im Interesse derArbeitgeber.Wenn das statistische Bundesamt die bereinigte Lohnlücke zwischenFrauen und Männern auf sechs Prozent beziffert, ist eindeutig, dassdas Gebot, gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit zuzahlen, in der Praxis zumindest noch nicht vollständig verwirklichtist. Diese Ungerechtigkeit können wir nicht hinnehmen. AlsGesetzgeber nehmen wir daher unseren Auftrag aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2GG ernst und wirken mit dem Entgelttransparenz auf Gleichstellungauch in Lohnverhältnissen hin. Mit dem Entgelttransparenz schaffenwir deswegen bessere Rahmenbedingungen für die Beschäftigten: Nurwenn sie wissen, wo sie im Gehaltsgefüge stehen, können sie gezieltauf Augenhöhe verhandeln. Nicht mehr und nicht weniger. Das sind wirden Frauen schuldig.Selbstverständlich müssen die bürokratischen Belastungen für dieWirtschaft dabei so gering wie möglich sein. Hier ist der vorliegendeEntwurf ein guter Kompromiss zwischen den berechtigten Anliegen derFrauen und denen der Unternehmen."Hintergrund:In Deutschland beträgt die statistische Entgeltlücke zwischenFrauen und Männern bezogen auf das durchschnittlicheBruttostundenentgelt immer noch 21 Prozent (sogenannte unbereinigteLohnlücke). Bei gleicher formaler Qualifikation und ansonstengleichen Merkmalen beträgt der statistisch messbareEntgeltunterschied nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom 14.März 2017 immer noch 6 Prozent (sogenannte bereinigte Lohnlücke).Hier setzt der vorliegende Gesetzentwurf an, indem er die Transparenzvon Entgeltregelungen und Entgeltstrukturen erhöht.