Maag: Chancen der Digitalisierung für eine bessere Gesundheitsversorgung nutzen

Berlin (ots) - Bundeskabinett beschließtDigitale-Versorgung-GesetzDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch das Gesetz für einebessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation(Digitale-Versorgung-Gesetz) beschlossen. Dazu erklärt diegesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Karin Maag:"Es ist dringend notwendig, digitale Gesundheitsanwendungen denBürgerinnen und Bürgern zügiger als bisher verfügbar zu machen. DenAnfang haben wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit unsererEntscheidung zur Einführung der elektronischen Patientenaktespätestens ab dem Jahr 2021 gemacht. Mit demDigitale-Versorgung-Gesetz wollen wir daran anknüpfen und weitereMaßnahmen voranbringen: So sollen Versicherte gegenüber ihrerKrankenkasse einen Anspruch auf innovative Gesundheits-Apps undweitere digitale Anwendungen erhalten. Hierfür mussselbstverständlich eine Sicherheitsprüfung erfolgen, aber auch derNachweis eines positiven Effektes für den Versicherten -beispielsweise bei der Erkennung, Behandlung oder Linderung vonKrankheiten - erbracht werden. Zudem ist vorgesehen, dieVideosprechstunde zu erleichtern und den elektronischen Arztbriefbesser zu etablieren.Mit dem Gesetz wollen wir darüber hinaus eine bessere Vernetzungaller Leistungserbringer im Gesundheitssystem - neben Ärzten undKliniken also unter anderem auch der Apotheken, Hebammen,Physiotherapeuten und Pflegeeinrichtungen - erreichen. Bei allenMaßnahmen sollen selbstverständlich die strengenDatenschutzbestimmungen beachtet und das Freiwilligkeitsprinzipgewahrt werden. Gleichzeitig sollen Gesundheitsdaten fürForschungszwecke besser genutzt werden können, wenn der Datenschutzes zulässt. Hiervon erhoffen wir uns wichtige Erkenntnissebeispielsweise für die Behandlung von schweren Erkrankungen.Für uns ist außerdem klar, dass die elektronischen Patientenakteweiterentwickelt werden muss. So sollten Versicherten künftig dieMöglichkeit erhalten, dort auch den Impfausweis oder dasZahn-Bonusheft abzuspeichern. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir dieAnkündigung des Bundesgesundheitsministeriums, zeitnah ein weiteresGesetz vorzulegen, um zusätzliche Anwendungen in die elektronischePatientenakte zu integrieren. Auch hierbei legen wir großen Wert aufdie Beachtung des Datenschutzes.In den kommenden Monaten werden wir den Gesetzentwurf im DeutschenBundestag beraten, damit das Gesetz Anfang des Jahres 2020 in Krafttreten kann."