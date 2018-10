Maag: Arbeitnehmer und Rentner sollen um acht Milliarden Euro entlastet werden

Berlin (ots) - Parität bei Krankenversicherungsbeiträgen ab Januargeplant - Auch Entlastung für SelbstständigeDer Deutsche Bundestag will am morgigen Donnerstag dasGKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) beschließen. Dazu erklärtdie gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Karin Maag:"Mit dem geplanten Gesetz entlasten wir vor allem Arbeitnehmer undRentner in einer Größenordnung von acht Milliarden Euro jährlich.Künftig sollen sich die Arbeitgeber und die Rentenversicherung wiederhälftig an den Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung beteiligen,die bisher vom Versicherten alleine zu tragen waren. Damit erfüllenwir auch eine Forderung unseres Arbeitnehmerflügels.Ebenso richtig ist, dass wir die Krankenkassen, die überübermäßige Rücklagen verfügen, anhalten, ihre Rücklagen abzubauen.Eine Kasse, die künftig die gesetzlich zugelassene Höchstgrenzeüberschreitet, darf ihre Zusatzbeiträge nicht erhöhen. Auch dabeigilt es allerdings, Maß und Ziel zu wahren. Deswegen müssenÜberschüsse erst ab 2020 abgebaut werden, wenn derRisikostrukturausgleich zwischen den einzelnen Krankenkassenreformiert wurde.Besonders wichtig ist uns die Entlastung der hauptberuflichSelbstständigen mit niedrigem Einkommen. Ihre monatlicheMindestbemessungsgrundlage wird noch weiter abgesenkt werden alsgeplant, und zwar auf 1.015 Euro. Das bedeutet, dass dieseSelbstständigen künftig weniger als die Hälfte ihrer bisherigenKrankenkassenbeiträge zahlen müssen. Damit werden wir endlich derwirtschaftlichen Situation vieler kleiner Selbstständiger bessergerecht. Das war uns ein Kernanliegen in diesem Gesetz.Eine weitere Zusage aus dem Koalitionsvertrag setzen wir um: FürSoldaten auf Zeit schaffen wir ein Beitrittsrecht in die gesetzlicheKrankenversicherung nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst. Für dieVersicherten ist das insgesamt ein gutes Paket."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell