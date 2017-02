MaXYposi: Das Allroundtalent für begeisterte Maker / Fräsen, plotten, bohren mit einer Maschine (FOTO)

Hannover (ots) -Fräsen, plotten, bohren, schneiden oder lasern: In der aktuellenMake-Ausgabe 1/17 stellt die Redaktion mit dem "MaXYposi" eineportable Allzweckmaschine vor, die sich günstig zu Hause nachbauenlässt. Die ausführliche Bauanleitung richtet sich sowohl an erfahreneMaker als auch an ambitionierte Bastelanfänger.Video: http://bit.ly/2mesp9j"Mit dem MaXYposi, kurz für Make-XY-Positionierer, haben wir eineUniversalmaschine zum Nachbauen entwickelt, die für vielfältigeAufgaben genutzt werden kann", erläutert Carsten Meyer, Redakteurbeim Make-Magazin. Der MaXYposi kann Proben zum Beispiel in einemChemielabor sortieren und zuführen, als Laser- oder Schneideplotterarbeiten, natürlich Platinen bohren und fräsen, Frontplatten fertigenund gravieren oder gar die Basis für einen selbstgebautenSMD-Bestückungsautomaten bilden.Mit unter 300 Euro ist diese Allzweckmaschine, die auf preiswertenGleitlager-Schienen läuft, relativ günstig nachzubauen. Alle Bauteilesind im Baumarkt erhältlich, für die Arbeitszeit sollte man zweiWochenenden einkalkulieren. "Wichtig war uns zudem, dass man denMaXYposi leicht transportieren kann - ähnlich wie man es von einemMaxi-Cosi kennt", so Meyer.Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, stellt dieRedaktion zusätzlich zur Anleitung und der detailliertenMaterialliste das 3D-Modell als anklickbare PDF-Datei zur Verfügung.Darüber hinaus zeigt die Redaktion im aktuellen Make-Heft, wie manMinecraft hackt und wie man einen automatischen Teebeutel-Tunkerbaut. Außerdem testet Make leitfähige Tinte.Das Magazin ist ab sofort für 9,90 Euro im Zeitschriftenhandel undim heise shop erhältlich.Hinweis für Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen den Artikel zurRezension kostenfrei zur Verfügung.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise MedienKarl-Wiechert-Allee 1030625 HannoverTelefon: +49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell