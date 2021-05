M&t Bank: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "M&T Bank Corporation":

An der Heimatbörse New York notiert M&t Bank per 23.05.2021, 04:18 Uhr bei 162.45 USD. M&t Bank zählt zum Segment "Regionalbanken".

Die Aussichten für M&t Bank haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei M&t Bank aktuell 2,72. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,38 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". M&t Bank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt M&t Bank mit einer Rendite von 83,37 Prozent mehr als 77 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,46 Prozent. Auch hier liegt M&t Bank mit 77,91 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,3 und liegt mit 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 20,7. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält M&t Bank auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

