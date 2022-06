M&G Global Basics Fonds: Starke Performance in turbulenten Zeiten!

Konservative Anleger, die große Kursverluste um jeden Preis minimieren möchten, könnten von dieser Kursperformance angezogen werden. Denn während viele Aktienindizes in den Industrieländern in den letzten sechs Monaten starke Abschläge hinnehmen mussten, erzielte dieser Fonds zeitgleich ein Plus von 1,14 %. Flexible Anlagepolitik zahlt sich aus Abgesehen von der Finanzkrise in 2008 und der Corona-Crash in 2020 zeigte sich der… Hier weiterlesen