M Winkworth: Ein Wunder?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie M Winkworth. Die Aktie notiert im Handel am 26.04.2021, 13:03 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 170 GBP.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses M Winkworth auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 75,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt M Winkworth damit 74,17 Prozent über dem Durchschnitt (1,03 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 1,03 Prozent. M Winkworth liegt aktuell 74,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber M Winkworth. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält M Winkworth daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält M Winkworth von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der M Winkworth-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 142,52 GBP. Der letzte Schlusskurs (170 GBP) weicht somit +19,28 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (151,83 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,97 Prozent), somit erhält die M Winkworth-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die M Winkworth-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei M Winkworth?

Wie wird sich M Winkworth nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur M Winkworth Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige M Winkworth Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken