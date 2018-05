M-U-T Aktie: Bald unter neuem Namen!

Die m-u-t AG wird wohl noch in diesem Jahr unter einem neuen Namen firmieren. Darauf lassen kürzlich veröffentlichte Insiderinformationen schließen. Demnach soll der Vorstand und Aufsichtsrat bei der Hauptversammlung am 29. Juni in Wedel vorschlagen, die Firma auf Nynomic AG zu taufen. Im Jahr 1996 wurde das Unternehmen gegründet, wobei der Name damals für „market driven understanding of technology“ stand. Später ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.