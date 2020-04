M&T Bank: War das hier wirklich zuzutrauen?

Per 21.04.2020, 19:10 Uhr wird für die Aktie M&T Bank am Heimatmarkt New York der Kurs von 103.54 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die M&T Bank-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 9 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 6 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 146,25 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (105,6 USD) ausgehend um 38,49 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält M&T Bank von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt M&T Bank mit einer Rendite von -34,82 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,33 Prozent. Auch hier liegt M&T Bank mit 41,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: M&T Bank schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,18 % und somit 1,24 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,94 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".