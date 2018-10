M-Sport Ford will beim Rallye-Heimspiel den Vorjahressieg wiederholen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- 2017 gewann M-Sport mit dem Ford Fiesta WRC die Wales-RallyeGroßbritannien und fuhr zeitgleich alle drei WM-Titel ein- Die Weltmeister Sébastien Ogier/Julien Ingrassia wollen beimdrittletzten WM-Lauf der Saison mit einem Sieg ihre Chancen aufdie Titelverteidigung verbessern- Lokalmatador Elfyn Evans und Beifahrer Daniel Barritt möchten anihren Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen; Teemu Suninen/MikkoMarkkula erstmals in Wales im Fiesta WRCZum Heimspiel mit ehrgeizigen Zielen: M-Sport Ford hat sichintensiv auf die Wales-Rallye Großbritannien am kommenden Wochenendevorbereitet. Vier Tage lang konnte die Mannschaft von Malcolm Wilsonmit dem Ford Fiesta WRC, der auf dem in Köln-Niehl produziertenErfolgskleinwagen basiert, im Umfeld des eigenen Workshops in derGrafschaft Cumbria sowie in den walisischen Wäldern testen. Grund fürOptimismus liefert auch die Tatsache, dass mit Sébastien Ogier undElfyn Evans seit 2013 nur Fahrer diesen Klassiker gewonnen haben, diein dieser Saison mit einem Ford an den Start gehen. BesondereMotivation bezieht M-Sport auch aus dem Rückblick auf das vergangeneJahr: Da konnte das Team den Sieg beim britischen WM-Lauf mit demGewinn aller drei WM-Titel krönen, also das maximale Ergebniseinfahren.23 Wertungsprüfungen stehen von Donnerstagabend bis Sonntagmittagauf dem Programm des 60 Fahrzeuge umfassenden Starterfelds derWM-Rallye, darunter befindet sich neben 20 Ford Fiesta sogar einaltehrwürdiger Escort Mk 2. Rund um den Service-Park in dem südlichvon Liverpool gelegenen Deeside stehen ihnen die typischanspruchsvollen Schotterwege mit notorisch schwierig einzuschätzendenBedingungen bevor: Von staubtrockenen Pisten über matschige Wege bishin zu vereisten Passagen kann die Wales-Rallye Großbritannien mitallerlei Gemeinheiten aufwarten. Strahlender Sonnenschein ist ebensowahrscheinlich wie feiner Nieselregen oder kalter Nebel. Doch egalwie ungastlich sich das Wetter präsentiert, eines bleibt immergleich: der immense Zuspruch der Zuschauer aus aller Herren Länder,die sich in Scharen in den dunklen Wäldern versammeln - Wales istRallye-Land durch und durch. Nachdem mit Ford Fiesta-Fahrer ElfynEvans im Vorjahr erstmals ein Lokalmatador diesen WM-Lauf gewinnenkonnte, dürfte der Zuspruch in dieser Saison nochmals größerausfallen."Der Konkurrenzdruck in der Rallye-WM könnte kaum größer sein,darum hoffen wir vor eigenem Publikum natürlich erst recht auf einstarkes Ergebnis", betont M-Sport-Teamchef Malcolm Wilson. "Auch wennwir das grandiose Resultat des Vorjahres - als wir bei derWales-Rallye Großbritannien neben dem Sieg auch alle drei WM-Titelerrungen haben - in dieser Saison nicht wiederholen können, so peilenwir trotzdem Platz eins an. Sébastien Ogier und Elfyn Evans wissen,wie es geht: Sébastien hat diese Rallye bereits viermal gewonnen,Elfyn ist auf diesen Wegen aufgewachsen und ließ sich im vergangenenJahr als erster Waliser überhaupt als Sieger feiern. Teemu Suninennimmt diese Veranstaltung erstmals mit einem World Rally Car inAngriff, aber er lernt so schnell, dass ich auch bei ihm von einemstarken Resultat nicht überrascht wäre."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1); WM-Rang: 3; Rallye-Großbritannien-Starts: 10. Bestes Ergebnis:Platz 1 (2013, 2014, 2015, 2016)Die amtierenden Weltmeister reisen mit großen Ambitionen auf diebritische Insel: Sébastien Ogier und Julien Ingrassia haben dieWales-Rallye von 2013 bis 2016 gleich vier Mal am Stück gewonnen.Aktuell sind die beiden in einen intensiven Dreikampf um dieTitelverteidigung verwickelt und nehmen daher nichts anderes alseinen fünften Sieg bei diesem WM-Lauf ins Visier."Die Rallye Großbritannien gehört zu den großen Klassikern unseresSports, den jeder Fahrer gewinnen will", so Ogier. "DieWertungsprüfungen atmen Motorsportgeschichte, die frühen Starts unddie späten Zielankünfte verleihen der Veranstaltung einen speziellenEndurance-Charakter: Wer in Wales gewinnen will, braucht auchAusdauer und Konzentrationskraft. Dieser WM-Lauf gehört klar zu denanspruchsvollsten im gesamten Kalender. Den unterschiedlichen Gripauf den schnellen Waldwegen richtig einzuschätzen, ist eine Kunst fürsich. Hinzu kommen die oftmals schwierigen Wetterbedingungen, auchwenn in diesem Jahr die Chancen sehr gut stehen sollen, dass estrocken bleibt - das wäre mit Sicherheit sehr interessant. Vor gutzwölf Monaten haben wir mit M-Sport bei dieser Rallye Geschichtegeschrieben und neben dem Sieg auch alle drei WM-Titel abgeräumt. Indieser Saison könnte es im Kampf um die Weltmeisterschaften kaumknapper zugehen, darum werden wir wieder alles geben, was wir haben."Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);WM-Rang: 9; Rallye-Großbritannien-Starts: 6. Bestes Ergebnis: Platz 1(2017)Elfyn Evans und Beifahrer Daniel Barritt kehren an den Ort desbisher größten Erfolgs ihrer Karriere zurück: Im Vorjahr konnten siebei der Wales-Rallye Großbritannien erstmals einen WM-Lauf gewinnen -und das im Fall des in Dolgellau geborenen Evans sogar vor eigenemPublikum. Wie groß die Begeisterung für den Sohn des Landes ist,zeigt auch dieses Beispiel: Auf der berühmten "Myherin"-Prüfung trägtfortan eine besonders markante Passage den Namen des FordFiesta-Piloten."Ein Heimspiel sorgt natürlich immer für eine ExtraportionMotivation", betont der 29-jährige Evans. "In Wales warten einige derweltweit besten Schotterprüfungen auf uns, und wenn ich amStreckenrand die vielen Landesflaggen sehe, dann macht mich dasnatürlich stolz. Den Sieg bei dieser Rallye im vergangenen Jahr werdeich niemals vergessen. Erstmals einen WM-Lauf zu gewinnen, ist immeretwas Besonderes - und wenn dies auch noch auf eigenem Boden gelingt,mit den Fans, der Familie und den Freunden vor Ort, dann lässt sichdas kaum noch übertreffen. Wenn es nach uns geht, dann wollen wirdies am kommenden Wochenende natürlich wiederholen. Aber wir wissenauch, wie schwierig es wird. Jeder will diese Rallye gewinnen und diedrei Jungs, die um den Titel kämpfen, werden extrem hart angreifen.Die schnellen Strecken verzeihen kaum Fehler, es kommt auch aufErfahrung an. Wir wollen unsere Ortskenntnisse bestmöglich nutzen."Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 8; Rallye-Großbritannien-Starts: 3. Bestes Ergebnis: Platz11 (2015)Dass mit ihnen stets zu rechnen ist, haben Nachwuchsstar TeemuSuninen und sein routinierter Beifahrer Mikko Markkula in dieserSaison bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Als Novize am Steuereines der rund 380 PS starken World Rally Cars auf Ford Fiesta-Basissteht dem jungen Finnen am Wochenende aber die wohl schwierigsteAufgabe des ganzen Jahres bevor. Dabei konnte Suninen bei seinemWales-Debüt 2015 gleich die hart umkämpfte WRC2-Klasse gewinnen -seither zählen die anspruchsvollen Schotterprüfungen in denwalisischen Wäldern zu seinen Lieblingsstrecken."Wir nehmen die Rallye Großbritannien zum ersten Mal mit einem WRCin Angriff - ich freue mich auf die Herausforderung und will für dasTeam das bestmögliche Resultat einfahren", unterstreicht der24-Jährige. "Der Fiesta fühlte sich bei unserem eintägigen Test inder vergangenen Woche sehr gut an, wir konnten ihn beiunterschiedlichsten Bedingungen ausprobieren: Die matschigen Streckentrockneten im Laufe des Tages immer weiter ab, gegen Abend setztedann heftiger Regen ein. Das war ein guter Querschnitt von dem, wasuns erwarten könnte."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Fürweitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bittewww.ford.dePressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell