M-Sport Ford will in Argentiniens Pampa aufs Podest (FOTO)

Köln (ots) -- Erfolgssträhne: Nach drei Siegen bei den ersten vierRallye-WM-Saisonläufen peilt M-Sport Ford mit dem Fiesta WRCauch in Südamerika ein Topergebnis an- Der Pokal fehlt noch in der Vitrine von TitelverteidigerSébastien Ogier: Fünffacher Rallye-Weltmeister will endlich auchim Land der Gauchos gewinnen- Scharte auswetzen: Elfyn Evans und Daniel Barritt fehlten 2017in Argentinien nur 0,7 Sekunden zum Sieg; vorteilhafteStartposition für die erste Etappe- Erfahrung sammeln: Finnlands Rallye-Hoffnung Teemu Suninenfeiert sein Debüt bei dieser Schotter-Rallye und vertraut seinemroutinierten Beifahrer Mikko MarkkulaMit der Rallye Argentinien haben M-Sport Ford, Sébastien Ogier undElfyn Evans noch eine Rechnung offen: 2002 konnten die britischenRallye-Spezialisten letztmals einen Sieg bei dem WM-Lauf im Land derGauchos herausfahren, damals errungen von Carlos Sainz und Luis Moyaam Steuer des Ford Focus RS WRC. Evans schrammte im Vorjahr nach fast360 Wertungsprüfungskilometern extrem knapp um gerade mal 0,7Sekunden am obersten Treppchen vorbei. Und kaum zu glauben: Sogar derfünffache Weltmeister und amtierende Titelverteidiger Ogier wartetnoch immer darauf, bei dem südamerikanischen Klassiker auf Platz 1 zufahren. Am kommenden Wochenende, da sind sich alle drei Parteieneinig, soll sich dies ändern. Es wäre der neunte Sieg auf WM-Ebenefür den neuen Ford Fiesta WRC beim 18. Lauf seit der Einführung desaktuellen Reglements. Dies entspräche einer Erfolgsquote von exakt 50Prozent.M-Sport Ford reitet auf einer Welle des Erfolgs über den Atlantik.Die amtierenden Weltmeister haben mit dem Ford Fiesta WRC - der aufdem in Köln-Niehl produzierten Kleinwagen basiert - drei der vierersten Saisonläufe gewonnen. Ogier und Beifahrer Julien Ingrassiaführen die Fahrertabelle mit 17 Punkten Vorsprung auf VerfolgerThierry Neuville an, in der Herstellerwertung konnte das Team vonMalcolm Wilson den Rückstand auf Rang 1 auf nur noch vier WM-Zählerverkürzen.Den passenden Rahmen für großartige Heldentaten liefert die RallyeArgentinien auf jeden Fall - kaum ein zweiter WM-Lauf wird von derartfrenetischen Fans begleitet. Hinzu kommen Schotterpisten, die zu denanspruchsvollsten und abwechslungsreichsten der ganzen Saison zählen.Die Angebotspalette reicht von den sandig-weichen Wertungsprüfungendes Calamuchita-Tals mit ihren zahlreichen Wasserdurchfahrten bis hinzu den engen, technisch auch für die Fahrer sehr anspruchsvollenEselspfaden in den Höhenlagen des Traslasierra-Gebirges, wo esaussieht wie auf der Mondoberfläche und wo auf praktisch jedem Meterheimtückische Steine nur darauf warten, der flotten Fahrt einvorzeitiges Ende zu bereiten.Hinzu kommt das unberechenbare Wetter. Der argentinische Herbstbringt gerne heftigen Regen, tosende Stürme und dichten Nebel mitsich - oftmals kämpfen die Rallye-Crews nicht nur gegen die Stoppuhr,sondern auch gegen die Unwägbarkeiten der Natur. Damit erinnertdieser WM-Lauf etwas an frühere Zeiten, als neben der schierenSchnelligkeit auch Ausdauer und der clevere Umgang mit den Ressourcendes eigenen Fahrzeugs im Vordergrund standen."Es ist viel Zeit vergangen, seitdem wir die Rallye Argentiniengewonnen haben", erinnert sich M-Sport-Teamchef Malcolm Wilson. "Wiralle wünschen uns, dass wir am kommenden Wochenende wieder an denErfolg von 2002 anknüpfen. Wir können auf einen fantastischenSaisonauftakt zurückblicken, aber wir wissen auch, wie stark undkonkurrenzfähig unsere Wettbewerber sind - das gesamte Team arbeitetenorm hart daran, erneut ein Topresultat einzufahren. Jedem unsererdrei Fahrer traue ich ein Spitzenergebnis zu. Sébastien Ogier undJulien Ingrassia fehlt die Rallye Argentinien noch in ihrerpersönlichen Erfolgsgeschichte. Sie sind so gut in Form, dass sie füreinen Sieg in Frage kommen, obwohl sie auf der ersten Etappe amFreitag als Erste auf die Strecke müssen und dadurch benachteiligtwerden. Elfyn Evans hat Platz eins im vergangenen Jahr nur umHaaresbreite verpasst. Gut, dass er wieder mit seinem vollständiggenesenen Stammbeifahrer Daniel Barritt an den Start gehen kann.Teemu Suninen feiert sein Argentinien-Debüt und wird entsprechendviel lernen müssen. Wir wissen, dass er das sehr schnell kann. Und daes bei diesem WM-Lauf traditionell viele Ausfälle gibt, führt eineclevere Herangehensweise oftmals zum Erfolg."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1); WM-Rang: 1Rallye-Argentinien-Starts: 8. Bestes Ergebnis: Platz 2 (2013, 2014und 2016)43 WM-Läufe haben die französischen Rallye-Superstars in ihrerbemerkenswerten Karriere bislang gemeinsam gewonnen - was denfünfmaligen Weltmeistern aber bis heute noch immer fehlt, ist derganz große Pokal aus Argentinien. Nach drei Siegen zu Beginn derlaufenden Saison liegen die Titelverteidiger in derFahrermeisterschaft wieder vorn, müssen aber auf der Freitagsetappeals Erste auf die dann noch staubigen und langsamen Strecken."Der Saisonauftakt ist uns gut gelungen, dies wollen wir auch inArgentinien fortsetzen - bei einer Rallye, die Julien und ich nochnie gewinnen konnten", so Ogier. "Sicher würde ich gerne wieder ganzoben auf dem Podest stehen, dennoch bin ich nicht auf den Siegfixiert. Wir wissen, dass es schwierig wird. Gemeinsam mit dem Teamhaben wir aber große Fortschritte gemacht und werden wie immer unserBestes geben. Es kommt darauf an, wie sehr wir den Zeitverlust amFreitag in Grenzen halten können - das ist vorentscheidend für unsereChancen auf Platz eins. Zuletzt fühlte sich der Fiesta WRC aufSchotter großartig an, die argentinischen Prüfungen besitzen abereine ganz eigenständige Charakteristik: Mal sind die Strecken sandigund weich, dann wieder sehr rau. Wir müssen immer den richtigenKompromiss zwischen Angriff und Vorsicht finden."Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);WM-Rang: 10Rallye-Argentinien-Starts: 4. Bestes Ergebnis: Platz 2 (2017)Gemeinsam mit seinem Beifahrer Daniel Barritt, der nach dem heftigenUnfall bei der Rallye Mexiko wieder voll einsatzbereit ist, erinnertsich Elfyn Evans gerne an den argentinischen WM-Lauf: 2015 gelang demDuo erstmals der Sprung aufs Podium, im vergangenen Jahr schrammtensie nur um 0,7 Sekunden an ihrem ersten WM-Laufsieg vorbei - den siedann gut sechs Monate später beim Heimspiel in Wales nachholten. Dielaufende Saison hat für Evans eher harzig begonnen. AlsTabellenzehnter genießt er jetzt jedoch eine Startposition für dieerste Etappe, die ihm zum Vorteil gereichen könnte."Schön, das Dan wieder mit an Bord ist", freut sich Evans. "DenSieg im vergangenen Jahr so knapp zu verpassen, war zu Beginn sehrhart - aber es hat uns stärker gemacht. Vielleicht können wir uns jain dieser Saison dafür revanchieren. Wir sind fest entschlossen, amkommenden Wochenende das Pech der vergangenen Wochen abzuschütteln.Nach dem guten Resultat auf den korsischen Asphaltprüfungen freue ichmich auf die neue Herausforderung. Wir gehen die Rallye Argentinienmit etwas gebremstem Schaum an, denn diese Veranstaltung verzeihtkeine Patzer. Praktisch in jeder Kurve kann es dich erwischen. Wirwollen so sauber wie möglich und ohne Fehler fahren. DieStartposition am ersten Tag kommt uns entgegen, der Ford Fiesta WRCfühlt sich prima an - mal sehen, was für uns geht."Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 16Rallye-Argentinien-Starts: 0.Aller Anfang ist schwer - erst recht in Argentinien. Nach derSchotter-Rallye in Mexiko kehrt Teemu Suninen zurück ans Steuer desFord Fiesta WRC und weiß, dass er im Land der Gauchos schnell lernenmuss. Hilfreich zur Seite steht dem 24-Jährigen dabei sein erfahrenerBeifahrer Mikko Markkula, der 2014 bereits mit Andreas Mikkelsen Rangvier bei diesem WM-Lauf errungen hat."Argentinien wird für mich eine interessante Herausforderung, denndiese Rallye ist für mich komplettes Neuland", bestätigt der jungeFinne. "2016 haben wir hier die Prüfungen besichtigt und einenAufschrieb erstellt. Von damals weiß ich noch, dass der Rhythmusoftmals wechselt - von sehr schnellen Passagen in verwinkelte undenge Abschnitte zum Beispiel. Das sehe ich auch als schwierigsteAufgabe. Hinzu kommt die Gefahr, sich an den spitzen Steinenunterhalb der weichen Straßenoberfläche die Reifen zu beschädigen.Unser Vorbereitungstest in Portugal lief gut, wir konnten vieleKilometer abspulen und unser Vertrauen ins Auto weiter stärken. Füruns kommt es darauf an, möglichst viel zu lernen und Erfahrungen zusammeln. Wenn dabei noch eine gute Platzierung herausspringt, umsobesser."