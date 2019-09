M-Sport Ford startet bei der Rallye Türkei in die heiße Phase der WM-Saison (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Köln (ots) -- Hohe Temperaturen und harte Schotterstrecken kennzeichnen denelften von 14 Läufen zur diesjährigen Rallye-Weltmeisterschaft- Teemu Suninen will seinem hervorragenden vierten Rang bei derWM-Rallye Türkei 2018 gemeinsam mit seinem Beifahrer JarmoLehtinen ein weiteres Topergebnis folgen lassen- Pontus Tidemand ersetzt den weiterhin verletzten Elfyn Evans amSteuer des zweiten Ford Fiesta World Rally Cars und tritt mitCopilot Ola Floene anKÖLN, 8. September 2019. Mit der Rallye Türkei steht am kommendenWochenende ein weiteres Highlight der Rallye-Saison 2019 bevor: DieSchotterveranstaltung rund um die touristisch geprägte KüstenstadtMarmaris ist nicht nur der heißeste WM-Lauf des Jahres, sondern mitseinen rauen Naturpisten auch der härteste - mit großen Felsbrocken,die sich im losen Untergrund verstecken und immer wieder fürÜberraschungen sorgen können.Für M-Sport Ford stellt die Rallye an der türkischen Ägäis dahereine ganz besondere Aufgabe dar. Zum Einen müssen die rund 380 PSstarken Fiesta WRC für Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen und PontusTidemand/Ola Floene - die für den noch immer verletzten Elfyn Evanseinspringen - auf die groben Strecken vorbereitet werden, indem siezum Beispiel zusätzliche Schutzelemente für den Unterboden erhalten.Angesichts der hohen Temperaturen und niedrigenDurchschnittsgeschwindigkeiten, die entsprechend weniger Fahrtwinderzeugen, wurden auch die Kühlsysteme für Motor, Getriebe und Bremsenverstärkt. Um sich auf die schwierigen Bedingungen einzuschießen, hatdas Team zudem einen zweitägigen Test auf vergleichbarenSchotterwegen angesetzt.Zum Anderen werden aber auch die Logistiker des Weltmeisters von2017 gefordert: Zwischen dem Team-Sitz am Rande des nordenglischenNationalparks Lake District und dem Servicepark in Asparan liegenschlappe 3.740 Kilometer - eine wahre Marathonstrecke und die längsteAnreise, die die Trucks von M-Sport im Rahmen des WM-Kalenderszurücklegen müssen. Bereits am 1. September, einem Sonntag, habensich die Lkw auf den Weg gemacht und sind bis zum darauf folgendenDonnerstag über Folkestone und Calais bis nach Trieste in Italiengefahren. Dort wurden sie auf eine Roll-on-/Roll-off-Fähre verladen,die am nächsten Morgen in Richtung der türkischen Hafenstadt Cesmeabgelegt hat. Nach zwei freien Tagen an der Adria übernahmen die"Truckies" ihre Transporter am Sonntag - eine Woche nach dem Start inGroßbritannien - wieder, absolvierten die Zollformalitäten undmachten sich auf die letzte Etappe ins das gut vier Stunden entfernteMarmaris im Südwesten der Türkei."Die Rallye Türkei zählt zu den anspruchsvollsten Events desRallye-Jahres", erläutert M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Die 17Wertungsprüfungen sind mit ihrer brutalen Oberfläche, den hohenAußentemperaturen und geringen Geschwindigkeiten eine Tortur für dieWorld Rally Cars ebenso wie für die Fahrer und Beifahrer sowie dieReifen. Dennoch bin ich mir sicher, dass wir für dieseHerausforderungen gut gewappnet sind. Unsere Fiesta WRC sind robust,bei groben WM-Läufen haben wir in der Vergangenheit zumeist immersehr gut ausgesehen. Das Team hat in der vergangenen Woche bei einemzweitägigen Test noch einmal sichergestellt, dass unsere zusätzlichenSchutzkomponenten und auch das Kühlsystem den zu erwartendenBedingungen gewachsen sind. Mit Teemu Suninen und Pontus Tidemandkönnen wir zudem auf zwei sehr konzentrierte und ambitionierte Fahrersetzen, die großes Potenzial besitzen. Dabei kommt es bei dieserRallye auch eher auf eine clevere Herangehensweise als nur auf denschieren Speed an, das macht es besonders schwierig. Aber wenn wir esrichtig anstellen, dann können wir uns gute Chancen auf ein starkesResultat ausrechnen."Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 8; Rallye-Türkei-Starts: 1. Bestes Ergebnis: Platz 4 (2018)Der junge Finne und sein erfahrener Landsmann auf demBeifahrersitz peilen in der Türkei wieder eine vordere Platzierung an- dass sie dafür schnell genug sind, haben sie im Laufe der Saisonimmer wieder bewiesen. Im vergangenen Jahr fuhr Suninen mit einerdurchdachten Vorstellung bis auf Rang vier."Die Rallye Türkei ist eine sehr heiße und auch deswegen besondersanstrengende Veranstaltung", bestätigt der 25-Jährige. "Sie stelltuns Fahrer auch physisch auf eine harte Probe, denn die Temperaturenin den World Rally Cars können immens steigen - da kommt es daraufan, sich die Kräfte richtig einzuteilen und immer konzentriert zubleiben. Die Hitze strapaziert aber auch die Autos und Reifen extrem.Auch daran müssen wir denken und unsere Fahrweise entsprechendadaptieren. Es ist also eine clevere Herangehensweise gefragt. Diebrutalen Pisten ändern häufig ihren Rhythmus, dies macht es nochschwieriger, stets das mögliche Tempo richtig einzuschätzen. Imvergangenen Jahr haben wir Platz vier belegt und damit die Robustheitunseres Ford Fiesta bewiesen. Ein ähnliches Ergebnis nehmen wir aucham kommenden Wochenende ins Visier."Pontus Tidemand / Ola Floene (Ford Fiesta WRC, Startnummer 7);WM-Rang: 20; Rallye-Türkei-Starts: 1 (Ausfall).Der 28-jährige Tidemand kehrt zum ersten Mal seit der RallyeSchweden im Februar wieder in das Cockpit des Fiesta World Rally Carszurück. Nach der eiligen Hatz über die verschneiten Waldwege seinerHeimat will der junge Mann aus Charlottenberg sein Talent nun auchauf den türkischen Schlaglochpisten ins Schaufenster stellen.Erfahrung bringt er mit: Tidemand und sein 50 Jahre alter BeifahrerOla Floene waren bereits 2018 an der Ägäis mit einem WRC 2-Fahrzeugim Einsatz."Es ist ein großartiges Gefühl, wieder das Lenkrad des Ford FiestaWorld Rally Cars in die Hand nehmen zu können - das bei weitemfaszinierendste Auto, das ich jemals fahren durfte", strahltTidemand, der von M-Sport auch für die Wales-Rallye England AnfangOktober nominiert wurde. "Wir haben mit dem Team in der vergangenenWoche zwei Tage lang auf grobem Schotter getestet, dadurch fühle ichmich recht gut vorbereitet. Die Hitze im Südwesten der Türkei fordertdefinitiv ihren Tribut - vom Auto, den Reifen und auch uns. Die rauenStrecken sind die brutalsten im gesamten WM-Kalender. Ich habe schonim Vorjahr erlebt, wie verheerend große Steine mitten auf der Straßesein können, die unbeabsichtigt von den Vorausfahrenden freigelegtworden sind. Wir wollen eine solide Rallye abspulen, uns fortlaufendverbessern und das Bestmögliche aus dem Fiesta herausholen."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell