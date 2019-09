M-Sport Ford nimmt das Heimspiel bei der WM-Rallye Wales als Geheimfavorit in Angriff (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Köln (ots) -- Endlich zurück: Elfyn Evans, Sieger der Wales-RallyeGroßbritannien 2017, will nach auskurierter Rückenverletzung voreigenem Publikum erneut glänzen- Kampf um Tabellenplatz vier: Teemu Suninen will bei derkommenden Schotter-Rallye an seine stark aufstrebende Formkurveanknüpfen- Erneuter Einsatz am Steuer des rund 380 PS starken Fiesta WRC:Pontus Tidemand will in den walisischen Wäldern weiter lernenM-Sport Ford ist bereit für das Heimspiel: Am kommenden Wochenendenehmen gleich drei Ford Fiesta WRC die berühmt-berüchtigtenSchotterpisten der Wales-Rallye Großbritannien unter die Räder. Nebendem Finnen Teemu Suninen und dem Schweden Pontus Tidemand feiertdabei Stammpilot Elfyn Evans sein ersehntes Comeback: Der Waliser,2017 vor eigenem Publikum noch siegreich, musste die vergangenen dreiWM-Läufe aufgrund einer Rückenverletzung aussetzen. Jetzt fühlt sichder Lokalmatador wieder rundherum wohl und freut sich auf dieRückkehr ins Cockpit des rund 380 PS starken Turbo-Allradlers, derauf dem in Köln-Niehl produzierten Fiesta basiert.Die "RAC", wie Rallye-Romantiker den britischen WM-Lauf noch immergerne nennen, zählt zu den absoluten Klassikern im Kalender. DieSchotterwege in den walisischen Wäldern sind schnell, speziell beifeuchtem Wetter aber auch unberechenbar - die ständig wechselndenGrip-Verhältnisse jeweiligs richtig zu lesen, gilt als Kunst fürsich. Auch Nebel und hereinbrechende Dunkelheit gehören zu denhäufigen Begleitern dieser Veranstaltung. Daher kommt dem perfektenZusammenspiel zwischen Fahrer und Beifahrer sowie dem präzisenAufschrieb eine besondere Bedeutung zu. Dabei dauern die Tage bei derRallye Großbritannien für die Teilnehmer sehr lang. Am Samstag müssensie zudem auf die gewohnte Reparaturpause am Mittag verzichten -damit rückt das clevere Einteilen des Materials stärker in denMittelpunkt. Der Service-Park schlägt seine Zelte übrigens imbeliebten Küstenort Llandudno auf, die Startzeremonie geht inLiverpool über die Bühne und die erste Wertungsprüfung (WP) findetauf der Rennstrecke von Oulton Park statt.Teemu Suninen und sein erfahrener Copilot Jarmo Lehtinen haben -ebenso wie Pontus Tidemand und Beifahrer Ola Floene sowie Elfyn Evansund Scott Martin - jeweils einen Tag in den Greystoke-Wälderngetestet. Der junge Finne kämpft beim drittletzten von 14Saisonläufen auch weiterhin um Rang vier in der Fahrerwertung. FürTidemand ist es erst der zweite Start mit einem Fiesta World RallyCar auf Schotter."Dem bevorstehenden WM-Lauf habe ich das ganze Jahr entgegengefiebert", gesteht M-Sport-Teamchef Richard Millener. "DieWales-Rallye Großbritannien ist unser Heimspiel und auch der ersteWM-Lauf, mit dem ich je in Kontakt gekommen bin. Jetzt für das TeamM-Sport Ford bei dieser Veranstaltung die Verantwortung tragen zudürfen, ist für mich etwas besonderes. Wir freuen uns sehr, dassElfyn Evans wieder zurück ist. Seine Erfahrung als Waliser beimHeimspiel, das wir 2017 gemeinsam gewonnen haben, lässt sich mitnichts aufwiegen. Teemu Suninen kennt die speziellen Bedingungendieses Schotter-Events auch sehr gut, 2015 hat er hier dieWRC2-Klasse für sich entschieden - so wie Pontus Tidemand dies zweiJahre später auch gelungen ist. Uns stehen anstrengende Tage bevor,aber wir sind fest gewillt, erneut ein Topresultat abzuliefern."Elfyn Evans / Scott Martin (Ford Fiesta WRC, Startnummer 33);WM-Rang: 9; Rallye-Wales-Starts: 7. Bestes Ergebnis: Platz 1 (2017)"Ich bin wirklich schon ganz heiß darauf, wieder im Ford FiestaWRC zu sitzen - und das auch noch bei meinem Heimspiel", betontEvans. "Diese Rallye ist in jedem Jahr mein persönlichesSaison-Highlight. Wenn wir gut unterwegs sind und die ganzenwalisischen Flaggen entlang der Strecken sehen, dann ist das einenorm gutes Gefühl. Die WP zählen zu den besten auf der ganzen Welt.Sie stellen jeden auf eine harte Probe. Wenn es regnet, dann giltdies ganz besonders - und ich rechne damit, dass es feucht wird. DieGrip-Verhältnisse wechseln ständig, das ist sehr tricky. Nur wer dieWege richtig ,lesen' kann, hat eine Chance auf ein Spitzenresultat.Trotz der längeren Pause fühle ich mich nach den Testfahrten gutvorbereitet."Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 7; Rallye-Wales-Starts: 4. Bestes Ergebnis: Platz 11 und 1.in der WRC2 (2015)Der 25-jährige Suninen legt in der laufenden Saison eine konstantsteigende Formkurve an den Tag. Auch am kommenden Wochenende zählt erzu den Favoriten auf eine vordere Platzierung - so wie im vergangenenJahr, als er zeitweilig um das Podium kämpfen konnte. 2015 gewann derjunge Finne bei der Wales-Rallye Großbritannien die WRC2-Wertung.Jetzt kann er auch von der immensen Erfahrung seines Beifahrer JarmoLehtinen profitieren."Ich liebe diese Rallye, das spiegelt sich auch in meinenErgebnissen aus den Vorjahren wider", so Suninen. "In der vergangenenSaison kannten wir die meisten Prüfungen nicht, dennoch war ichselbst über unsere Konkurrenzfähigkeit erstaunt - wir haben immerwieder sehr gute Zeiten vorlegen können, mussten dann aber aufgeben.Daran wollen wir jetzt anknüpfen. Der Testtag in Greystoke lief sehrgut. Auch wenn der Streckenuntergrund dort etwas härter ist als inWales, haben wir meines Erachtens ein ganz brauchbares Set-upgefunden. Die größte Herausforderung könnte am kommenden Wochenendeder mangelnde Schlaf sein, wir bekommen nachts kaum mehr als vieroder fünf Stunden davon. Das kann speziell auf den frühen Prüfungenam Morgen physisch und psychisch sehr anstrengend werden."Pontus Tidemand / Ola Floene (Ford Fiesta WRC, Startnummer 7);WM-Rang: 15; Rallye-Wales-Starts: 3. Bestes Ergebnis: Platz 10 und 1.WRC2 (2017)Drei Mal war Pontus Tidemand bei der Rallye Großbritannien bereitsin der WRC2-Klasse am Start, nie hat er schlechter abgeschnitten alsauf Rang zwei - ein Zeichen dafür, dass der 28-jährige Schwede sichauf den rasanten Schotterpisten ganz gut auskennt. Nun nimmt er dieHerausforderung erstmals mit einem World Rally Car in Angriff."Ich mag diese Rallye, sie liegt mir und meinem Fahrstil sehr", soTidemand. "Ich habe bei dieser Veranstaltung in der Vergangenheitimmer gut ausgesehen, das gibt mir Selbstvertrauen. Dennoch kämpfeich jetzt gegen die besten Rallye-Fahrer der Welt und muss noch viellernen. Am Ende der Rallye Türkei hatte ich das Gefühl, mit demFiesta WRC beim Du angekommen zu sein. Auch das Set-up stimmte.Dieser Trend hat sich jetzt bei den Testfahrten fortgesetzt. DieWales-Rallye ist erst meine zweite Schotterveranstaltung am Steuereines World Rally Car, da gibt es noch viel Raum für Verbesserungen.Das unberechenbare Wetter stellt eine weitere große Herausforderungdar. Wir rechnen mit Regen, Nebel, Matsch und ständig wechselndenGrip-Verhältnissen."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell