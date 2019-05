M-Sport Ford fährt mit beiden Fiesta WRC in Chile unter die besten Fünf (FOTO)

Köln (ots) -- Die rund 380 PS starken Turbo-Allradler haben den zweitensüdamerikanischen Lauf zur Rallye-WM innerhalb von 14 Tagen ohneProbleme absolviert- Elfyn Evans/Scott Martin glänzten auf den 16 Wertungsprüfungenimmer wieder mit Top-3-Zeiten und erreichten das Ziel auf Rangvier- Teemu Suninen/Marko Salminen zeigten eine starkeEntwicklungskurve und verteidigten ihre fünfte Position amSchlusstag mit vollem EinsatzDas WM-Debüt der Rallye Chile endete für M-Sport Ford mit einemrespektablen Ergebnis: Elfyn Evans/Scott Martin fuhren mit ihremFiesta WRC auf Platz vier, Teemu Suninen/Marko Salminen erreichtendas Ziel nach 16 Wertungsprüfungen (WP) über eine Distanz von 304,8Kilometern auf Rang fünf.Dabei hätte speziell Evans im Land der Anden das Zeug gehabt,erneut um ein Treppchen auf dem Siegerpodest zu kämpfen. Der Walisersetzte mit seinem rund 380 PS starken Turbo-Allradler, der auf dem inKöln-Niehl produzierten Fiesta basiert, immer wieder Top-3-Zeiten undverfehlte den Prüfungssieg auf der 16,59 Kilometer langen WP 12 nurhauchdünn um 0,7 Sekunden. Im Verlauf des Wettbewerbs, der dieWM-Teilnehmer erstmals seit der Rallye Bulgarien im Jahr 2010 wiedervor eine komplett neue Herausforderung stellte, fehlte ihm jedochgerade in den besonders schnellen Schotterpassagen das Vertrauen inden eigenen Aufschrieb. Dennoch lieferte der 30-jährige Brite einefehlerfreie Vorstellung ab und wurde dafür mit einer guten Ausbeutevon zwölf Punkten belohnt, mit denen er seinen fünften Rang in derWM-Tabelle absichern konnte.Teemu Suninen benötigte etwas Anlauf, bis er sich mit denkniffligen Bedingungen der mitunter überaus rasanten Prüfungenangefreundet hatte, kam dann aber immer besser in Fahrt - so gut,dass der 25 Jahre junge Finne die Oberhand gegen den ungleicherfahreneren Andreas Mikkelsen errang und in einem spannendenSchlussspurt auch Esapekka Lappi auf Distanz hielt. Zu Beginn desFinaltags trennten beide gerade mal zehn Sekunden. MitTop-5-Ergebnissen auf drei der vier letzten Wertungsprüfungen setztesich Suninen schließlich gegen seinen Landsmann durch."Mit beiden Fiesta WRC den Sprung unter die besten Fünf geschafftzu haben, ist für uns definitiv ein gutes Resultat", erläutertM-Sport-Teamchef Richard Millener. "Und doch habe ich das Gefühl,dass für uns noch mehr in Reichweite gelegen hätte. Unsere Fahrerlieferten beide einen tadellosen Job ab und ließen immer wieder mitstarken Prüfungszeiten aufhorchen, doch für einen Platz auf demPodium fehlte uns etwas die Konstanz. Dennoch freuen wir uns über dieWM-Punkte. Elfyn Evans hat in der Fahrerwertung nun zumviertplatzierten Kris Meeke aufgeschlossen. Teemu Suninen wurde imVerlauf der Rallye immer besser und hat sich am Schlusstag mitstarken Zeiten gegen Esapekka Lappi durchgesetzt. Ich möchte abernicht vergessen, die tolle Show zu erwähnen, die uns Chile an diesemWochenende geboten hat: Die Atmosphäre beim offiziellen Start waraußergewöhnlich - wir haben die Begeisterung unserer Gastgeber fürden Rallye-Sport mit Freude zur Kenntnis genommen."Elfyn Evans / Scott Martin (Ford Fiesta WRC, Startnummer 33);Platz: 4; WM-Rang: 5"Das war eine schwierige Rallye, wir mussten immer wieder ganzschön kämpfen - alles in allem ist es für uns aber gut gelaufen",betont Evans. "Wir konnten uns aus allen Schwierigkeiten heraushaltenund fanden speziell am Samstag einen ordentlichen Speed. Dennochwollte sich nie das 100-prozentige Vertrauen in die Bedingungeneinstellen, und das waren genau die Margen, die uns am Ende zumSprung aufs Podest gefehlt haben. Am Sonntag ging es für uns nur nochdarum, den Fiesta WRC sicher ins Ziel zu bringen, denn sowohl nachvorne als auch nach hinten hatten wir jede Menge Luft. Mit Platz vierkönnen wir im großen Ganzen zufrieden sein."Teemu Suninen / Marko Salminen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);Platz: 5; WM-Rang: 10"Die Rallye Chile hat uns vor einige Herausforderungen gestellt,aber wir konnten uns kontinuierlich steigern", erläutert der25-Jährige. "Am Anfang fanden wir keinen guten Rhythmus und nicht dasnötige Vertrauen, um wirklich bis ans Limit zu gehen. Doch dies wurdeim Verlauf des Wochenendes immer besser, am Ende waren wir ganz gutunterwegs, das zeigen auch die Zeiten. Rang fünf ist nach einer soschwierigen Aufgabe in Ordnung."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell