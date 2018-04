M-Sport Ford erobert in Argentinien wichtige WM-Punkte und verteidigt Führung in der Fahrerwertung (FOTO)

Köln (ots) -- Sébastien Ogier/Julien Ingrassia fahren im Land der Gauchos aufPlatz vier und sichern mit 16 weiteren WM-Zählern ihreTabellenführung- Elfyn Evans/Daniel Barritt glänzen mitfantastischer Fahrt bei Nebel und werden mit ihrem Ford Fiesta WRCSechste- Nachwuchstalent Teemu Suninen absolviert Argentinien-Debütohne Fehler und sammelt wichtige Erfahrungen für die ZukunftMit Platz vier für Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Rang sechsfür Elfyn Evans/Daniel Barritt und Teemu Suninen/Mikko Markkula aufPosition neun bringt M-Sport Ford wichtige WM-Punkte von der RallyeArgentinien mit. Die amtierenden Weltmeister Ogier haben die Führungin der Fahrer- und Beifahrer-Tabelle mit dem Fiesta WRC, der auf demin Köln-Niehl produzierten Kleinwagen basiert, erfolgreichverteidigt. M-Sport Ford liegt in der Herstellerwertung weiterhin aufRang zwei."Alles in allem war das Wochenende ganz gut", erläutertM-Sport-Teamchef Malcolm Wilson. "Wir waren nicht ganz auf dem Level,auf dem wir sein wollten, aber wir haben ein solides Punkteresultateingefahren und Sébastien Loeb verteidigt noch immer die Führung inder Fahrer-WM - genau das hatten wir uns vorgenommen. Bei der RallyeMexiko lief es für uns perfekt. Hier haben wir gelernt, dass wir unsauf bestimmten Fahrbahnuntergründen noch verbessern können. Gut, dassSébastien auf der sogenannten Power Stage die zweitschnellste Zeitfahren konnte und vier WM-Zusatzpunkte mitgenommen hat. Gemeinsam mitseinem Beifahrer weiß er genau, was er im Kampf um den Titel machenmuss, und hat wichtige Zähler eingefahren. Elfyn Evans hatte sehr zukämpfen. Das war für ihn ebenso überraschend wie für uns, zumal seinAuto problemlos lief. Mit einem starken Auftritt im Nebel amSamstagmorgen konnte er aber die Weichen stellen für Rang sechs.Teemu Suninen hat exakt das gemacht, was wir von ihm erwartet haben.Sein Argentinien-Debüt am Steuer eines World Rally Cars zu geben, isteine schwierige Aufgabe. Es kommt hier so sehr auf Erfahrung an. Diehat er nun gesammelt, das wird ihm in Zukunft helfen."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1); Platz 4.Die Rallye Argentinien bleibt auch weiterhin jener WM-Lauf, denSébastien Ogier und Julien Ingrassia noch nie gewinnen konnten. Aufder ersten Etappe sah es für die beiden Franzosen sehr gut aus, mitdem Ford Fiesta WRC übernahmen sie zu Beginn sogar die Führung. DenTag beendeten sie lediglich zehn Sekunden hinter einerPodestplatzierung, obwohl sie als Erste auf der Strecke denStaubkehrer für alle Nachfolgenden spielen mussten. Im dichten Nebeldes Samstagmorgens gingen die amtierenden Weltmeister im Hinblick aufdie Titelverteidigung jedoch weniger Risiko als ihre Konkurrenten undverloren den Anschluss zur Spitze. Dank der zwölf Punkte für Rangvier und vier Extrazählern für die zweitschnellste Zeit auf derabschließenden Power Stage verteidigen sie einenZehn-Punkte-Vorsprung in der Fahrerwertung."Ich habe noch nie so viele Fans an der Strecke gesehen wie hierin Argentinien", staunt Ogier. "Die Rallye verlief nicht leicht füruns. Es gibt Bereiche, in denen wir noch an uns arbeiten müssen.Trotz aller Schwierigkeiten jedoch 16 Punkte mitzunehmen, das ist ausmeiner Sicht völlig in Ordnung."Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);Platz 6.Obwohl der Waliser und sein britischer Beifahrer in ArgentinienMühe hatten, ihre gewohnte Schnelligkeit zu finden, fuhren sie miteiner soliden Vorstellung und frei von Fehlern auf den sechsten Rang.Auf der nebligen Wertungsprüfung (WP) 11 spielte das wiedervereinigteDuo - Barritt musste nach einem schweren Unfall in Mexiko kurzfristigpausieren - am Samstagmorgen ihre ganze Routine aus und kämpfte sichum zwei Platzierungen nach vorne."Alles in allem ist Rang sechs für uns noch ein gutes Ergebnis miteiner ordentlichen Punkteausbeute", betont Evans. "Aus irgendeinemGrunde konnten wir das Tempo der Spitze an diesem Wochenende jedochnicht mitgehen. Das ist enttäuschend, denn dafür haben wir nicht dielange Reise auf uns genommen. Wir werden das jetzt analysieren undversuchen zu verstehen, woran es gelegen hat - die Ingenieure guckenin die Daten und ich schaue mir nochmal alle Onboard-Videos an. Biszur Rallye Portugal wollen wir eine Lösung gefunden haben."Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);Platz 9.Der Argentinien-Rookie aus Finnland ließ es betont zurückhaltendangehen - für ihn stand das Sammeln von Erfahrung und die Optimierungdes Aufschriebs an erster Stelle, um in Zukunft bei dieser Rallyekonkurrenzfähig zu sein. Angeleitet von seinem erfahrenen BeifahrerMikko Markkula absolvierte Suninen alle WP ohne Probleme und ließimmer wieder deutlich erfahrene Konkurrenten hinter sich."Diese Rallye war eine ganz schöne Herausforderung, aber auch einegute und wichtige Erfahrung", gesteht der 22-Jährige. "Aber der FordFiesta WRC funktionierte hervorragend, das Fahren hat großen Spaßgemacht. So gesehen konnte ich den argentinischen WM-Lauf durchausgenießen. Am Freitag waren wir zu vorsichtig, damit hatten wir fürdie nächsten beiden Etappen den schlechtesten Startplatz sicher.Daran müssen wir arbeiten. Im nächsten Jahr kehren wir deutlichbesser vorbereitet zurück, denn dann wissen wir, was uns erwartet undkönnen uns darauf einstellen."