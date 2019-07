M-Sport Ford auf dem Sprung: Rennstall startet mit drei Fiesta WRC bei ultraschneller WM-Rallye Finnland (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Teemu Suninen will nach sensationellem Platz zwei auf Sardinienjetzt beim Heimspiel in den finnischen Wäldern angreifen- Gus Greensmith steigt erneut vom Fiesta R5 ins World Rally Carauf und ersetzt Stammpilot Elfyn Evans, der sich von einerRückenverletzung erholt- Sechs Jahre, nachdem M-Sport ihm den ersten Start in einem WorldRally Car ermöglichte, kehrt Hayden Paddon für dieFinnland-Rallye ins Team zurück- Klare Zielsetzungen der beiden Deutschen in der Junioren-WM:Nico Knacker will Schotter-Erfahrung ausbauen, Julius Tannertpeilt Podestplatz anKÖLN, 26. Juli 2019 - Sie freuen sich, dass es nach den großenFerien endlich wieder losgeht: Die Stars der Rallye-Weltmeisterschaftbrennen auf den ersten WM-Lauf seit sechs Wochen, denn vom 2. bis 4.August erwartet sie die Rallye Finnland. Der legendäre Event imTempel des Rallye-Sports, wegen den superschnellenDurchschnittsgeschwindigkeiten auch "Großer Preis von Finnland"genannt, gilt als eine jener Rallyes, die jeder Profi einmal inseinem Leben gewinnen möchte. Die "Fliegenden Finnen" wie FiestaWRC-Pilot Teemu Suninen werfen dabei viel "Sisu" in die Waagschale -also Mut, Entschlossenheit und Kampfgeist. Mut ist auf jeden Fallgefragt, denn auf den Schotterstraßen durch die finnischen Wäldergeht es oft jenseits der 200 km/h zur Sache. Neun der zehnschnellsten Wertungsprüfungen in der Geschichte der Rallye-WM führtenüber diese Pisten. Ebenso irrwitzig wie das hohe Tempo erscheinen dieSprungkuppen, auf denen die Topautos kurzfristig zu Flugobjektenwerden. Hier sind außer viel "Sisu" auch Konzentration und Präzisionder Fahrer aufs Extremste gefragt.Das M-Sport Ford World Rally Team greift im hohen Norden gleichmit drei Ford Fiesta WRC an. Besonders große Sprünge plant derfinnische Aufsteiger Teemu Suninen, der nach seinem zweiten Platz beider Rallye Italien-Sardinien vor sechs Wochen jetzt umso mehr inseiner Heimat brillieren will. Im zweiten Fiesta WRC darf GusGreensmith sein Talent beweisen. Der 22-jährige Brite, ansonsten imFiesta R5 von M-Sport in der WRC2 Pro-Weltmeisterschaft am Start unddort aktuell Tabellendritter, vertritt Stammpilot Elfyn Evans. Nacheiner heftigen Landung während der Rallye Estland benötigt derWaliser noch Zeit, um seine Rückenverletzung vollständigauszukurieren. Den dritten Fiesta WRC steuert der Neuseeländer HaydenPaddon, der vor sechs Jahren exakt bei M-Sport Ford erstmals einWorld Rally Car pilotierte.Für Suninen organisierte der Rennstall zur Vorbereitung aufFinnland einen zweitägigen Test. Greensmith nutzte einen Tag, um sichwieder auf die WRC-Version des Fiesta einzuschießen, die er schon inPortugal pilotieren durfte. Am Montag vor der Rallye lernt dannHayden Paddon erstmals die Power und Performance des Top-Fiestakennen."Das Team geht maximal motiviert in die zweite Saisonhälfte",versichert Teamchef Richard Millener. "Dass wir schnell sind, habenwir bereits beweisen. Jetzt möchten wir alle unsere Qualitäten aufden Punkt bringen, mehr Podestplätze holen - und möglichst auch denersehnten ersten Saisonsieg. Wir haben die Pause im Kalender mitTests in Finnland und dem Start bei der Rallye Estland sehr gutgenutzt und fühlen uns bestens vorbereitet. Uns sind einige schöneFortschritte gelungen, etwa mit eigens für Finnland neu entwickeltenDämpfern. Ich bin sicher, dass wir die Chance auf ein Topresultathaben", erklärt der 35-Jährige. "Es ist natürlich sehr schade, dasswir auf Elfyn Evans und Scott Martin verzichten müssen, denn Elfynfuhr in Finnland schon hervorragende Rallyes. Trotzdem reisen wir mitdrei viel versprechenden Crews an. Wir wollen so stark auftreten wiemöglich, daher das Dreier-Aufgebot. Für Teemu Suninen dauerte dieSommerpause wahrscheinlich viel zu lang, denn er ist total heiß aufseine Heim-Rallye und möchte unbedingt wieder ins Cockpit steigen.Genau wie viele Fans bin ich extrem gespannt, was er ausrichten kann- erst recht mit dem Rückenwind seines bisher besten WM-Resultats aufSardinien. Dass wir Gus Greensmith einen weiteren Event im WorldRally Car ermöglichen, war länger geplant. Wir sind gespannt, wiesich seine Pace entwickelt. Über die Zusage von Hayden Paddon freuenwir uns sehr, denn er bringt massig Erfahrung, hohes Tempo und vielEntschlossenheit mit."Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 5; Rallye Finnland-Starts: 5. Bestes Ergebnis: Platz 4(2017)Wie es sich für ein ehemaliges Mitglied der Fördertruppe "FlyingFinn Future Star" gehört, läuft Teemu Suninen auf heimischem Geläufimmer zu besonders großer Form auf. Und er darf auf die Ansagen einesfrüheren Finnland-Siegers vertrauen: Copilot Jarmo Lehtinen gewannden Event 2009 an der Seite von Mikko Hirvonen im Ford Focus RS WRC."Für mich hätte die Sommerpause früher enden dürfen", schmunzeltder 24-Jährige. "Ich will unbedingt zurück ans Steuer und bei meinerHeim-Rallye eine gute Vorstellung abliefern. Meine Pace liegt höherals voriges Jahr und ich besitze jetzt genug Erfahrung, um ernsthaftan Topergebnisse zu denken. Nach dem erfolgreichen Test bin ichsicher, dass unser Auto im Vergleich zu Gegnern schneller ist alsnoch vor zwölf Monaten."Gus Greensmith / Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC, Startnummer22); WM-Rang: 14; Rallye Finnland-Starts: 4. Bestes Ergebnis: Platz13 (2018)Nachdem M-Sport dem Nachwuchs-Duo in Portugal erstmals einenFiesta WRC anvertraut hatte, kommen Gus Greensmith und BeifahrerElliott Edmondson früher als gedacht zum zweiten Einsatz in einemWorld Rally Car: Sie vertreten die von einer Rückenverletzung außerGefecht gesetzten Paarung Elfyn Evans/Scott Martin. Nur 33 Stundennach seiner Berufung driftete Greensmith bereits in dem gut 380 PSstarken Turbo-Allradler durch den finnischen Forst."Vor allem wünsche ich Elfyn schnelle und vollständige Genesung",betont der frühere Fußball-Torwart. "Wir wollten natürlich nichtunter solchen Umständen ins Cockpit eines World Rally Carzurückkehren, aber gleichzeitig sind wir stolz, dass M-Sport und Forduns als die geeignete Crew für diese Aufgabe gewählt haben. DieRallye Finnland gibt dir als Fahrer so viel - ich will gar nicht mirausmalen, wie es sich im Fiesta WRC anfühlen wird. Dieser WM-Lauf unddieses Auto machen mich jedes Mal sprachlos! Schnelle Rallyes liegenmir. Wenn uns gegenüber Portugal ein Schritt nach vorn gelingt, binich zufrieden. Andererseits konnte ich mich sechs Monate auf Portugalvorbereiten und auf Finnland gefühlte sechs Stunden. Deshalb ist mirklar, wie viel ich noch zu lernen habe, bevor ich auch nur ans Podiumdenken darf."Hayden Paddon / John Kennard (Ford Fiesta WRC, Startnummer 20);WM-Rang: ; Rallye Finnland-Starts: 9. Bestes Ergebnis: Platz 4(2018)Hayden Paddon und John Kennard dürfen als Vorjahresvierte beiihrem zehnten Start in Finnland durchaus als Spezialisten für dasschnelle Weitsprungfestival gelten. Ihr WM-Comeback geben sie in demTeam, das ihnen vor sechs Jahren erstmals ein World Rally Caranvertraute."Wir haben eine Zeitlang pausiert und freuen uns riesig, wieder ineinem Topauto zu sitzen. Ich bin sicher, dass wir die Rallye genießenwerden. Aber wir wollen nicht bloß mitfahren, sondern das Beste ausdieser Gelegenheit machen", gibt der Mann aus dem neuseeländischenGeraldine die Losung aus. "Nach acht Monaten Pause darf niemandWunderdinge von uns erwarten. Im Lauf der Rallye wollen wir unserTempo finden, und wenn das Feeling stimmt, bringen John und ich genugErfahrung und Selbstvertrauen für einen Kampf um vordere Plätze mit."Julius Tannert und Nico Knacker mit ihren Fiesta R2T in Junior-WMam StartAuch die Nachwuchspiloten im Fiesta R2T haben das Vergnügen beider Rallye Finnland. Sie gehört als vierter von fünf Läufen zuJunioren-Weltmeisterschaft, in der zwei Deutsche heftig Gas geben.Der Niedersachse Nico Knacker bestreitet rund ums Rallye-ZentrumJyväskylä seine erste "Finnland" und seine erst zweiteSchotter-Rallye überhaupt. Gemeinsam mit Beifahrer Michael Wenzelmöchte er die bei der Rallye Sardinien gesammelten Erfahrungen aufdem neuen Untergrund festigen und weiter ausbauen. "Die erstenKilometer auf Schotter in Sardinien waren schon sehr lehrreich, aberFinnland hat einen ganz anderen Charakter: breite, schnelle Straßen,aber auch technisch anspruchsvolle, enge Passagen gepaart mitteilweise hartem Schotter und unzähligen Sprüngen", schildert Knackerseine Erwartungen. Den Aufschrieb liest ihm Beifahrer Michael Wenzelvor, der bereits zwei Mal am Start dieses WM-Laufs stand.Im Vergleich zu Nico Knacker ist Julius Tannert mit zweiFinnland-Teilnahmen ein zumindest "älterer" Hase. Für seinen drittenAuftritt setzt sich der schnelle Sachse eine klare Zielvorgabe: "Wirwollen unsere Erfahrung aus dem vergangenen Jahren nutzen, aufsPodest fahren und unsere Position in der Meisterschaft verbessern."Aktuell belegen Tannert und Copilot Jürgen Heigl Rang vier in derJunioren-WM. "Ich halte die Rallye Finnland für die anspruchsvollsteVeranstaltung im Kalender", findet der 29-Jährige. "Mit ihrenultraschnellen Sprüngen bleibt sie einzigartig."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell