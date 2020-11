M.M. Warburg: US-Präsidentschaftswahl – Auf der Zielgeraden

29.10.2020 – In wenigen Tagen, am 3. November, wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Glaubt man den Wahlumfragen, so wird der demokratische Herausforderer Joe Biden die Wahl gewinnen.

Entscheidende Bedeutung für den Wahlausgang haben die großen und besonders hart umkämpften „Battle ground States“ Florida, Pennsylvania, Michigan, Wis- consin, North Carolina und Arizona.

