M.M. Warburg: Konjunktur und Strategie – Weltwirtschaft auf Schlingerkurs, größere Risiken für die Finanzstabilität

Der Internationale Währungsfonds hat in dieser Woche seine neuen Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft veröffentlicht. In diesem Jahr wird das globale Wachstum gerade noch einen Wert von drei Prozent erreichen, das ist der geringste Zuwachs seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Ähnlich schwach war die globale Konjunktur davor in den Jahren 2001 und 2002 mit Wachstumsraten von zweieinhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung