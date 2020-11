M.M. Warburg: Die Jahresendrallye hat begonnen

12.11.2020 – Die Nachricht, dass die Unternehmen BioNTech und Pfizer schon in der nächsten Woche die Zulassung eines effektiven Coronavirus-Impfstoffes bei der US- amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA beantragen wollen, stellt einen Game Changer und einen großen Schritt in Richtung einer Kontrolle und Beendigung der Corona-Pandemie dar.

Damit ist das Szenario einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung und im Zuge dessen auch einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung