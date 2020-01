M.M. Warburg: Jahresausblick 2020 – Was folgt nach 10 Jahren Aufschwung?

Für fast alle Anleger war 2019 ein erfreuliches Jahr. Nachdem das Jahr 2018 an den Aktienmärkten mit deutlichen Kursverlusten geendet hatte und auch mit Anleihen so gut wie nichts zu verdienen war, haben die vergangenen 12 Monate fast sämtliche Erwartungen in den Schatten gestellt. Trotz anhaltender politischer Unsicherheiten, schwacher Konjunkturdaten und enttäuschender Unternehmensgewinne haben die Börsen ihre Vorjahresverluste wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung